В окупованому Донецьку місцеві жителі поскаржилися на низькі зарплати і високі ціни, що призвело до росту рівня бідності.

Про це сказано в матеріалі "Комсомольської правди". За словами журналіста видання, ринковий асортимент за три місяці неабияк збіднів.

Відзначається, що продукти на прилавках присутні, але ось платоспроможність населення сильно впала.

"Позначається відсутність українських пенсій і зарплат, а помножена на затримку місцевих виплат і частенько порожні банкомати місцевого "банку", куди капає зарплата бюджетників і соцвиплати все це вкупі малює сумну картину дійсності в так званій "ДНР", – сказано в тексті.

В "ДНР" зізналися про життя в бідності

Відзначається, що в невеликих містечках і селах "ДНР" ситуація ще гірша, ніж в окупованому Донецьку.

"У нас (на окупованих територіях. – Ред.) дуже люблять розповідати, що тут все дешевше ніж "на Україні" – і продукти, і комуналка, і все інше. Тільки забувають сказати, що і зарплата тут теж "дешевша". Отримувати 10-12 тисяч рублів (3800-4600 грн) в місяць – для багатьох це щастя. А 20 тисяч (7800 грн) – це вже можна сказати, заможна людина. Все що вище – це значить людина працює "при посаді", тобто при "керівництві". І до цієї "величезної" зарплати є доважок – в цьому випадку людині закритий виїзд на підконтрольні території України. Так, за шість років ми починаємо звикати до бідності. А по-іншому це назвати не можна..." – розповів житель Донецька Анатолій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, більшість жителів окупованого Донецька живуть на зарплату від 6 до 14 тис. рублів (від 2,3 до 5,5 тис грн), страждають від криміналу, а за порушення комендантської години можуть до ранку потрапити в катівні "міліції ДНР" .

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