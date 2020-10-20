В окупованому Донецьку ями на дорогах засипають сміттям і брудом. Фотофакт

В окупованому Донецьку місцеві "комунальні служби" почали ремонтувати дороги за допомогою сміття і бруду.

Про це написав у Twitter член української делегації в Тристоронній контактній групі, блогер і журналіст Денис Казанський. Він також опублікував фотографії.

"У центрі Донецька тепер ремонтують дороги, просто засипаючи ями сміттям і брудом. Скільки жив у місті, не пам'ятаю такого. Раніше на таке можна було натрапити тільки в якихось жебрацьких шахтарських містечках", – написав він.

Дороги в Донецьку засипають сміттям Twitter: 666_mancer

Ремонт доріг у "ДНР" Twitter: 666_mancer

Ремонт доріг у "ДНР" потрапив на фото Twitter: 666_mancer

Ремонт доріг у "ДНР" висміяли у мережі Twitter Казанського

На пост відреагували користувачі мережі: "Асфальт, не хворій!", "Я бачила, як укладали днями цей "асфальт". Там якийсь дивний його склад: камені і рідина неясного походження", "Чисто московська технологія для Замкадья", "Це називається вирубка... перемололи старий асфальт і засипали заново", "Ну не цеглою і то норм", "Це адміністрація ринку, мабуть, сама ями залатала на ринок".

Реакція на "ремонт" доріг у Донецьку Twitter Казанського

Реакція на "ремонт" доріг у Донецьку Twitter Казанського

Реакція на "ремонт" доріг у Донецьку Twitter Казанського

Реакція на "ремонт" доріг у Донецьку Twitter Казанського

Як повідомляв OBOZREVATEL, Донецьк, що перебуває під контролем бойовиків "ДНР", дедалі більше занепадає. Там розкрадають недобудови і навіть забирають із вулиць тротуарну плитку.

Раніше "польовий командир ДНР" Олександр Ходаковський похвалився, що "віджав" кілька вантажівок, асфальтоукладальників і екскаваторів, які терористи виявили на одному з пустирів у центрі Донецька.

Українські підприємці, чий бізнес зберігся в "ДНР", опинилися навіть у гіршому становищі, ніж ті, які втратили все й виїхали з окупованих територій.

Пізніше блогер показав, як у Єнакієвому занепав завод, який "віджали" терористи "ДНР".