В охопленій коронавірусом Москві ціни на лимони досягли 200 грн

У Росії на тлі ажіотажу через спалах коронавірусу ціни на лимони зросли в середньому в п'ять разів: продаються не нижче 500 рублів (183 грн) за кілограм, а в деяких місцях продають і по 636 рублів (233 грн).

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Про це розповідають користувачі соцмереж.

"У звичайний час лимони коштують від 80 (29,4 грн) до 150 рублів (55,1 грн) за кг, навесні трохи дорожче. Зараз же нижче 500 (183 грн) рублів за кг дуже важко знайти. Справжню причину підвищення цін ми навряд чи дізнаємося: хтось посилається на курс рубля, хтось на проблеми з доставкою, а хтось, напевно, просто вирішив "наварити", - пишуть користувачі.

Тим часом, раніше повідомлялося, що Федеральна антимонопольна служба (ФАС) перевірить завищення цін на імбир, лимони і часник у країні. Як пояснили у відомстві, різке подорожчання продуктів для зміцнення імунітету на тлі пандемії коронавірусу може спричинити порушення прав споживачів.

Росія імпортує лимони і імбир з-за кордону. Найбільші постачальники лимонів – Туреччина, Аргентина і ПАР, імбиру – Китай.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні набір продуктів з часнику, імбиру і лимона з початку карантину також подорожчав удвічі, а подекуди у чотири рази.

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