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В Офісі генпрокурора підрахували, скільки Україні коштувала окупація Криму

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
1,3 т.
Скільки коштувала окупація Криму

Україна понесла близько 1 трильйона гривень збитків через анексію Криму Росією.

Про це заявив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"За попередніми даними матеріалів кримінальних проваджень, тільки по Криму збитки сягають одного трильйона гривень", – зазначив він.

За його словами, сума буде постійно збільшуватися, оскільки окупація півострова і далі триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • експрокурорка анексованого Криму, а зараз депутатка нелегітимної Держдуми Росії Наталія Поклонська поскаржилася на Україну в Організацію Об'єднаних Націй через воду в Криму.

  • Фахівці Моніторингової місії ООН в Україні у відповідь заявили, що Росія, яка анексувала Крим, несе основну відповідальність за забезпечення доступу до води.

  • Російські ЗМІ спотворили заяву представника Управління Верховного комісара ООН із прав людини Елізабет Тросселл про те, що відповідальність за водопостачання анексованого Росією Криму нібито лежить і на Україні.

  • За словами місцевих жителів, у Криму завжди були проблеми з водою, але цього року вони загострилися не тільки через посуху, а й тому, що представники влади Росії використовують питну воду на військові потреби.

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