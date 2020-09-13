В Офісі генпрокурора підрахували, скільки Україні коштувала окупація Криму

Україна понесла близько 1 трильйона гривень збитків через анексію Криму Росією.

Про це заявив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"За попередніми даними матеріалів кримінальних проваджень, тільки по Криму збитки сягають одного трильйона гривень", – зазначив він.

За його словами, сума буде постійно збільшуватися, оскільки окупація півострова і далі триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

експрокурорка анексованого Криму, а зараз депутатка нелегітимної Держдуми Росії Наталія Поклонська поскаржилася на Україну в Організацію Об'єднаних Націй через воду в Криму.

Фахівці Моніторингової місії ООН в Україні у відповідь заявили, що Росія, яка анексувала Крим, несе основну відповідальність за забезпечення доступу до води.

Російські ЗМІ спотворили заяву представника Управління Верховного комісара ООН із прав людини Елізабет Тросселл про те, що відповідальність за водопостачання анексованого Росією Криму нібито лежить і на Україні.

За словами місцевих жителів, у Криму завжди були проблеми з водою, але цього року вони загострилися не тільки через посуху, а й тому, що представники влади Росії використовують питну воду на військові потреби.

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