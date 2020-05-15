В Одеській області посуха знищила майже всі посіви: що тепер буде

В Одеській області посуха знищила 80% посівів, а інша частина залежить від дощів у найближчі тижні.

Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Висоцький у Facebook. Він заявив, що третина посівів північної частини Одеської області повністю загинула, розвиток ще третини посівів залежить від того, чи будуть дощі у подальщі два тижні і ще з третини можна зібрати врожай.

"У цьому регіоні посуха фактично триває з минулого року. Тут мінімум 80% загиблих посівів, у багатьох випадках 100%. Перспективи пересіву відсутні, оскільки вологи у ґрунті немає, тому аграрії чекатимуть посіву озимих наступного року у серпні-вересні за умови надходження дощів", – йдеться у повідомленні.

Посуха

За його словами, люди хвилюються зараз не так за свої прибутки, як за можливість виплатити орендну плату за паї, завдяки яким живе більшість селян, та забезпечити регіон продовольством. Надходження в місцеві бюджети теж суттєво зменшаться, зазначив він.

Повідомляється, що критичним для аграріїв є наявність коштів на наступний сезон, щоб продовжувати роботу.

"Цього року очікуємо 65-68 млн т зернових. Сприятлива погода в останні дні вплинула на покращення показників урожайності. За попередніми оцінками, заактовано 30,5% втрат озимих культур в Одеській області, проте важливо, що це не вплине на загальну ситуацію в Україні. Загальні втрати до сукупного виторгу по всій країні складають до 2%", – повідомляє заступник міністра.

Мінекономіки пропонує декілька шляхів вирішення питання втрат врожаю:

Зміни до Постанови №300, які дозволяють аграрним виробникам без прив'язки до обороту, отримати компенсацію відсотків за кредитами. Вже у червні вони можуть подати документи й отримати компенсацію. Спільно з ДПС готується роз'яснення щодо механізму списання посівів, внаслідок якого не буде нараховуватися ПДВ на цю операцію. Міністерство пропонуватиме Комітету Верховної Ради з аграрних та земельних питань надати дотацію виробникам сільськогосподарської продукції на одиницю оброблюваних площ, що були втрачені внаслідок погодних умов. Наразі аналізується розмір такої підтримки, за попередніми оцінками це сума до 5 000 грн на га. Для того, щоб отримати допомогу виробникам, треба буде зібрати мінімальний пакет документів, який засвідчить втрати та підтвердить факт стихійного лиха. Виділення субвенції місцевим бюджетам. Розвиток зрошення, оскільки це загалом надія цього регіону. Комітет Верховної Ради з аграрних та земельних питань підтримав зміни до закону щодо держпідтримки компенсації вартості електроенергії при зрошенні. Оскільки для Одеської області важливим є виноградарство, Мінекономіки активно стимулюватиме розвиток садівництва. Зараз є відповідні програми державної підтримки на 2020 рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні закриття ринків через карантин призвело до того, що впали ціни на овочі, а фермери відмовляються прибирати врожаї з полів. Таким чином їм вигідніше було просто залишити врожай гнити на полях.

Також у деяких областях через дощі та похолодання може зрости врожай зернових. Так, за перший тиждень травня в західних областях уже встигла випасти місячна норма опадів, до цієї позначки наближається і Київська область.

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