В Одесі скандальний готель Міноборони потрапив в руки прихильників Труханова

Будівля одеського готелю "Витязь", яким володіє Міністерство оборони України, перейшла в приватні руки.

Як повідомляє Думська, в готелі почалися ремонтні роботи. А в Міноборони заявили, що в ньому планували поселити військовослужбовців контрактної служби. Проте, в кінці 2018 року будинок передали в оренду на десять років ПП "Будинок побутових послуг". Як стало відомо, в колишньому готелі розмістять хімчистку, перукарню, сервіс по ремонту радіо та відеоапаратури, електротехніки та побутових приладів, ремонту одягу та взуття, а також реставрації килимів.

Засновниками "Будинки побутових послуг" є екс-депутат Одеської міськради Андрій Губанков, його батько Юрій Губанков і житель Ряснополя Олександр Козлов. Андрій Губанков був депутатом Одеської міськради шостого скликання від Партії регіонів. Входив до складу депутатської групи прихильників Геннадія Труханова "Довіряй справам".

Готель "Витязь" перейшла в чвстние руки dumskaya.net

У лютому 2020 року ПП "Будинок побутових послуг" отримало дозвіл на реконструкцію. Як стало відомо InfoResist, квартирно-експлуатаційному управлінню (КЕУ) Міноборони військовими було запропоновано обміняти цю будівлю на 100 смарт-квартир. Їх пропонувалося використовувати як службово-посадова житло.

Була знайдена компанія, яка була готова провести такий обмін, більш того, квартири були вже побудовані. Сама будівля знаходиться в поганому стані, там старе планування і використовувати його для розміщення військових незручно.

Цінність представляє лише земля - будівля знаходиться в центрі міста.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що детективи НАБУ завершили розслідування проти міського голови Одеси Геннадія Труханова. Він, за даними слідства, не задекларував майно на загальну суму понад 51 млн грн.

У жовтні 2017 року НАБУ провело у Труханова обшуки в рамках двох кримінальних проваджень "за фактами можливого зловживання службовим становищем посадовими особами Одеської міської ради".

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