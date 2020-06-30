В.о. голови УЗ можуть звільнити через новий договір на вантажоперевезення, – ЗМІ

Введення в дію дискримінаційного для вантажовідправників договору на перевезення "Укрзалізниці" та шантаж бізнесу з боку УЗ можуть стати причиною звільнення в.о. голови компанії Івана Юрика. Про це повідомляє видання "Znaj.ua".

Видання зазначає, що “Укрзалізниця” в черговий раз хоче ввести в дію новий Договір про перевезення вантажів з 1 липня. Хоча бізнес, Антимонопольний комітет та бізнес асоціації виступають проти та наполягають на врахуванні в новій редакції договору пропозицій всіх учасників ринку.

"Документ під назвою “Договір про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом” по своїй суті, ніякої не договір. А фактично ультиматум монополіста своїм клієнтам", - зазначає "Znaj.ua".

Зокрема, документ містить приховане підняття тарифів, а також покладає надмірні зобов’язання на вантажовідпрвників, за порушення яких вони мають сплачувати штрафи, що призведе до значного зростання витрат бізнесу на перевезення.

За інформацією видання, бізнес покладав надії на знаходження спільної мови щодо договору після зміни керівника УЗ, яким став Іван Юрик, проте вони не виправдались.

"Діалогу з бізнесом так само не вийшло. Хоча заради досягнення компромісу введення Договору відклали ще раз — з 1 червня на 1 липня. У Юрика просто заявили, що вони всі головні замечанія врахували, поправки внесли, а далі - “хто не з нами, той проти нас”, - повідомляє "Znaj.ua".

В свою чергу представники бізнесу заявили, що УЗ формально підійшла до доопрацювання договору і більшість їх принципових зауважень не були враховані в новій редакції документу. Та наполягають на відтермінуванні введення його в дію. Проте за даними видання, Іван Юрик робити цього не хоче та особисто лобіює Договір разом з директором департаменту комерційної роботи Андрієм Мірошниковим.

"Щоб уламать бізнес, його почали шантажувати прозорими натяками на “не отримаєш вагонів”, - наголошує "Znaj.ua".

На думку авторів видання, така наполегливість з боку нового керівника УЗ стосовно договору викликана його бажанням мати хоч якесь досягнення на посаді, проте такі дії можуть навпаки, прискорити його звільнення.

"Наполегливість, з якою в. о. голови правління УЗ продавлює сирої, неякісний документ, знаючі люди пояснюють просто: відставка Юрика неминуча. Більш того, вона ближче, ніж здається. Вже опубліковано список шести претендентів Його прізвище в цьому списку немає. А йти зовсім без досягнень, з одним тільки корупційним “шлейфом” - недобре для резюме", - зазначає "Znaj.ua".

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів "Укрзалізниці" на вантажоперевезення, зазначивши при цьому, що затвердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезень вантажів відклали до липня.

Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що підвищення "Укрзалізницею" тарифів на вантажні перевезення в умовах кризи є непродуманим кроком, оскільки це завдасть удару по експортоорієнтованим підприємствам.