У НБУ порадили закрити відділення банків на карантин вихідного дня

В Україні на карантин вихідного дня рекомендують закрити ті відділення банків, які не є завантаженими чи розташовані у великих торговельних центрах.

Про це заявив на своїй сторінці у Facebook глава Національного банку України Кирило Шевченко. Вн нагадав, що наразі обмеження роботи на вихідних не стосувались відділень банків та поштових операторів.

"Національний банк України не запроваджував жодних обмежень на роботу фінансових установ чи проведення ними операцій. Ви можете без ускладнень отримати кошти з депозитів, взяти кредит, обміняти валюту, зняти готівку в банкоматі. Чергові відділення банків, які зазвичай працюють на вихідних, продовжували свою роботу та надавали громадянам можливість користуватися банківськими послугами", – сказано в повідомленні.

У НБУ порекомендували банкам:

Дотримуватися у всіх банківських відділеннях необхідних заходів безпеки: приймати відвідувачів лише у захисних масках, дотримуватися належної дистанції, проводити дезінфекцію.

Закривати ті відділення, які є сьогодні незавантаженими чи розташовані у великих ТРЦ і будівлях, що закриті на час карантину.

Громадянам не відвідувати відділення без крайньої потреби та обирати онлайн канали обслуговування.

"Відвідування людних місць сьогодні наражає на ризик кожного українця. Фінансові установи мають достатньо розвинуті цифрові сервіси, і можуть надавати послуги клієнтам у режимі онлайн. Не обов’язково відвідувати відділення, щоб здійснювати комунальні платежі, застрахувати майно чи купити валюту", – підсумував Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL: