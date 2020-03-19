НБУ провів термінову нараду з банкірами: ЗМІ дізналися деталі

Нацбанк України попередив, що в Україні поки триватиме дефіцит готівкового долара – через перебої в поставках, які пов'язані з карантином.

Про це було сказано на нараді, яку НБУ провів з керівництвом українських банків, з посиланням на джерело серед банкірів повідомив ZN.UA.

Готівковий долар в Україні

За даними сайту, на час карантину буду діяти такі зміни:

Банки не будуть штрафувати за затримки з наданням щоденної звітності;

Банкам продовжать терміни річної звітності (зараз – до 30 квітня);

Скасують введення буферів капіталу;

Обмежень по покупці і перерахуванню валюти вводити не планують.

Введення операційного дня 23/7 скасують.

Реструктуризацію кредитів дозволено буде здійснювати в той же клас позичальника при розрахунку резервів.

Також, за словами джерела, дефіцит готівкового долара збережеться. "Його поставки поки не вдається організувати. Готівковий євро скоро буде завезений і його продаватимуть на аукціонах", – йдеться в публікації.

На час карантину НБУ будуть встановлені нульові тарифи на продаж банкам готівки і в системі НБУ (СЕП) за платежами в гривні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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