НБУ провів термінову нараду з банкірами: ЗМІ дізналися деталі

Нацбанк України попередив, що в Україні поки триватиме дефіцит готівкового долара – через перебої в поставках, які пов'язані з карантином.
Про це було сказано на нараді, яку НБУ провів з керівництвом українських банків, з посиланням на джерело серед банкірів повідомив ZN.UA.
Готівковий долар в Україні
За даними сайту, на час карантину буду діяти такі зміни:
Банки не будуть штрафувати за затримки з наданням щоденної звітності;
Банкам продовжать терміни річної звітності (зараз – до 30 квітня);
Скасують введення буферів капіталу;
Обмежень по покупці і перерахуванню валюти вводити не планують.
Введення операційного дня 23/7 скасують.
Реструктуризацію кредитів дозволено буде здійснювати в той же клас позичальника при розрахунку резервів.
Також, за словами джерела, дефіцит готівкового долара збережеться. "Його поставки поки не вдається організувати. Готівковий євро скоро буде завезений і його продаватимуть на аукціонах", – йдеться в публікації.
На час карантину НБУ будуть встановлені нульові тарифи на продаж банкам готівки і в системі НБУ (СЕП) за платежами в гривні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні на період введеного через COVID-19 карантину почали за особливими правилами видавати й оплачувати лікарняні.
"Укрзалізниця" у зв'язку з карантином із 18 березня до 3 квітня скасує всі пасажирські потяги.
"Укрпошта" продовжує працювати в звичайному режимі, незважаючи на карантин. Причому в роботу відділень компанія ввела деякі зміни.
Верховна Рада заборонила на період дії карантину та протягом 30 днів після його скасування штрафувати за несвоєчасну оплату комунальних послуг.
В Україні людям, які через коронавірус перебувають на лікарняному або на самоізоляції під наглядом медиків, соцстрах компенсуватиме 50% від зарплати.
В Україні на період карантину для бізнесу скасували частину податків, а також обмежили штрафи й перевірки.
18 березня ПриватБанк призупинив купівлю й продаж готівкової валюти і перевів її в онлайн. Готівкова гривня в касах і банкоматах є.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що держава в умовах карантину має взяти на себе частину плати за послуги ЖКГ.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Банківська система" на сайті "OBOZREVATEL".