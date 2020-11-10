В НБУ назвали причини "просідання" гривні

Девальвація української гривні викликана пандемією COVID-19, збільшенням державних витрат і циклічністю в аграрному секторі.

Про це в інтерв'ю виданню Мінфін розповів директор департаменту відкритих ринків Національного банку Олексій Лупін. Частково девальвація пояснюється пандемією COVID-19 і загальним негативним фоном в світі.

"Апетит до ризику впав, інвестори скоротили інвестиції в усі країни, що розвиваються. Це призводить, в тому числі, і до того, що інвестори-нерезиденти виходять з державних цінних паперів", – пояснив фінансист.

Крім того, внутрішнім фактором девальвації він назвав суттєве зростання державних витрат.

"В середині літа на єдиному казначейському рахунку було 75 млрд грн, зараз залишок – близько 15 млрд грн. Такі активні бюджетні витрати також створюють попит на валютному ринку", – розповів Лупін.

За його словами курс національної валюти також пов'язаний з аграрним циклом.

"Літо – не найкращий період з точки зору надходжень експортної виручки. У жовтні виручка значно зросла в порівнянні з вереснем, але ми ще не на піку", – зазначив представник НБУ.

Також він підкреслив, що є багато інших факторів, що впливають на курс гривні.

"У будь-якому випадку ми не бачимо жодної катастрофи. Беручи до уваги зовнішній і внутрішній фон, валютний ринок функціонує дуже добре", – резюмував Лупін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара в найближчий тиждень подорожчає з 28,24 до 28,3 грн/$. Такий прогноз озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. Найближчим часом гривня стабілізується і почне слабшати до 28,3 гривень за долар.