В "Нафтогазі" заявили, що їх в суд до "Газпрому" не викликали: чи заплатить Росія

Українську компанію "Нафтогаз" не викликали до Апеляційного суду округу Свеа, який за позовом "Газпрому" призупинив рішення Стокгольмського арбітражу. Але рішення при цьому не скасовується і Росії доведеться заплатити.

Як заявили OBOZREVATEL в "Нафтогазі", подальші дії за процедурою стягнення $ 2,6 млрд з "Газпрому" тимчасово призупинені. "Воно не призводить до скасування рішень Арбітражу і не дає Газпрому можливості вимагати у" Нафтогазу" повернення $ 2,1 млрд, вже зарахованих рішенням арбітра в якості компенсації", - пояснили в компанії.

Рішення тимчасове. Компанія найближчим часом подасть суду свої розгорнуті пояснення і контрагрументи і очікує, що, врахувавши їх, суд скасує рішення про призупинення.

Як повідомляв OBOZREVATEL , 28 лютого "Газпром" програв судову тяжбу з "Нафтогазом" в Стокгольмському арбітражі. Він повинен виплатити української компанії 2,56 млрд дол . Спочатку російська компанія погодилася поставити в березні в Україну 0,5 млрд куб. м газу за цінами, які визначив арбітраж, однак 1 березня раптово відмовилася виконати свої контрактні зобов'язання і знизила тиск газу на вході в українську ГТС на східному кордоні до критичного рівня.

5 березня "Газпром" повідомив "Нафтогаз" про розірвання контрактів на поставку і транзит газу через Стокгольмський арбітраж.