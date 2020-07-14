В "Нафтогазі" вперше розкрили, скільки платять топменеджерам

У 2019 році компанія "Нафтогаз-України" витратила на зарплати і премії топменеджменту 343 мільйони гривень.

Про це йдеться в річному звіті компанії. Зазначається, що у 2019 році управлінський персонал складався з п'яти членів правління та 11 директорів (у 2018-му було шість членів правління і дев'ять директорів).

Члени правління отримали за минулий рік 117,6 млн грн.

Винагорода склала:

голови правління Андрія Коболєва – 21,2 млн грн (включно з 4,6 млн грн податків і зборів).

першого заступника голови правління Сергія Переломи – 25,7 млн грн,

ексзаступника глави правління Сергія Коновця – 29,9 млн грн,

члена правління Юрія Колбушкіна – 22,1 млн грн,

члена правління і директора дивізіону "Нафта" Миколи Гавриленка – 18,7 млн грн.

Зарплати топменеджерів Звіт "Нафтогазу"

У компанії наголосили, що з середини лютого і до кінця 2019 року Коболєв перераховував всю зарплату на благодійність. За цей період він перерахував 11,4 млн грн благодійним фондам "Повернись живим", "Таблеточки", "Народний тил" – "Реабілітація" та "Благомай".

Ці кошти були витрачені фондами на навчання особового складу Збройних Сил України, підтримку сімей загиблих воїнів, лікування дітей, які борються з раком та організацію освітніх заходів для дітей-сиріт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні "Нафтогаз" зупинив виплату всіх заробітних плат і премій та урізав їх до розміру не більш ніж 47 тис. грн на місяць. В результаті частина зарплат скоротиться в десятки разів.

Такий крок зробили у зв'язку з ухваленням оновленого бюджету України, в рамках якого з квітня і до кінця карантину заробітні плати керівництва державних компаній не повинні бути вищими за 10 мінімалок (47 тис. грн).