В "Нафтогазі" сказали, на скільки років Україні вистачить газу

Існуючих в Україні запасів газу за нинішніх обсягів видобутку вистачить на 15 років.

"У нас запасів вистачає приблизно на 15 років, вже існуючих, не кажучи про те, що ми можемо насправді збільшити ресурсну базу", - сказав комерційний директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко в ефірі телеканалу "Прямий".

За його словами, зараз в Україні видобувається близько 20 млрд кубометрів газу, з яких близько 15,5 млрд куб. м припадає на "Укргазвидобування", де у "Нафтогазу" є мажоритарний пакет акцій. Інший обсяг добувають приватні компанії, в тому числі і "Укрнафта".

Вітренко також додав, що цю цифру можна значно збільшити.

"У нашій компанії "Укргазвидобування", яку ми контролюємо, минулий рік був рекордним - ми збільшили видобуток на рівні, найвищому за останні 23 роки. Там зростання приблизно був 4,4%. Тобто у нас є величезні потенціал збільшення видобутку. Якщо подивитися на співвідношення обсягів видобутку і запасів, які у нас є, - у нас це співвідношення є найкращим серед практично всіх європейських країн і навіть багатьох країн в світі", - підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державний департамент США закликав Україну підвищити ціни на газ для населення, як зазначено в угоді з Міжнародним валютним фондом.