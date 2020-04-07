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7 квітня • оновлено в 16:28
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У "Нафтогазі" шукають заміну Вітренку – ЗМІ

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НАК "Нафтогаз України" шукає заміну виконавчому директору компанії Юрію Вітренку.

Про це йдеться в статті "Економічної правди". За інформацією видання, зміни в топменеджменті пов'язані з приходом в компанію Отто Ватерландера.

"За даними джерел ЕП, "Нафтогаз" активно шукає фахівця, якому можна було б довірити Третейський суд в Гаазі проти Росії за експропріацію "Чорноморнафтогазу". Щойно гідна кандидатура буде знайдена, крісло виконавчого директора компанії планується звільнити під уже колишнім однодумцем Коболєва Юрієм Вітренком", – йдеться в статті.

Коболєв і Вітренко

Коболєв і Вітренко

Зазначається, що кілька тижнів тому в "Нафтогазі" запустили радикальне переформатування управлінської вертикалі. Його автор – нова "права рука" голови правління Андрія Коболєва Отто Ватерландер, якого в січні призначили виконавчим директором НАК із трансформації.

Повідомляється, що саме через розбіжності з Ватерландером покинув "Нафтогаз" глава газового дивізіону Андрій Фаворов.

"У Фаворова виникли суперечності з керівництвом", – пояснило джерело видання в "Нафтогазі".

"Під "керівництвом" співрозмовник має на увазі не Коболєва, а новачка компанії – виконавчого директора з трансформації "Нафтогазу" Отто Ватерландера", – йдеться в статті.

"За субординацією Ватерландер став другою людиною компанії, тобто формально начальником Фаворова. Бачення у них не зійшлися, тому Фаворов пішов", – пояснює джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL 1 квітня Андрій Фаворов покинув пост директора інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України".

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Особи
Юрій Вітренко Андрій Коболєв
Місце
Україна
Тег
НАК "Нафтогаз"
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