У "Нафтогазі" скоротили виконавчого директора Юрія Вітренка, щоб усунути дублювання функцій та спростити взаємодію підрозділів.

Про це повідомляє DW із посиланням на відповідь компанії.

"У рамках трансформації група "Нафтогаз" оптимізує внутрішню організаційну структуру, функціонал та обов'язки між підрозділами", – відповіли в НАК.

Як пояснили в "Нафтогазі", трансформація усуває дублювання функцій, спрощує взаємодію підрозділів, вибудовує структуру, яка підвищить ефективність групи.

Названа причина звільнення Вітренка

"Зокрема, вже реструктуровано низку функцій дивізіону "Інтегрований газ", довгострокового планування, ринкових досліджень і довгострокового прогнозування, корпоративних комунікацій, загального операційного керівництва тощо. Аналогічно буде реструктуровано функціонал виконавчого директора групи "Нафтогаз", – сказано у відповіді на запит.

У компанії нагадали про призначення виконавчого директора з трансформації Отто А. Ватерландера, який тепер відповідає за операційні та трансформаційні процеси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 травня директор "Нафтогазу України" Юрій Вітренко повідомив про скорочення своєї посади.

Він стверджує, що його звільнять через два місяці та що причина полягає в боротьбі з "Газпромом". Вітренко розкритикував у цьому контексті голову правління "Нафтогазу України" Андрія Коболєва.