У мережі опублікували ціни на овочі на ринку в Києві та порівняли з 2018-м роком. Фотофакт

В Києві на Троєщинському ринку цього року овочі сильно подорожчали порівняно з 2018-м роком.

Актуальний знімок з ринку опублікувала прес-секретар "Київського метрополітену" Наталка Макогон у Facebook. До публікації вона додала фото, зроблене у 2018 році. Таким чином вдалося порівняти вартість головних продуктів за цей період.

"Традиційний check-in на Троєщинському ринку. Перше фото – нинішні ціни, друге фб підкинув спогади "цього дня у 2018". Дарниця, Позняки, Правий берег, що у вас? Кредитні товари - черешня та полуниця в корзину не потрапили", – підписала фото Макогон.

Публікація про ціни на овочі Facebook Наталки Макогон

Таким чином ціни на картоплю у 2018 становили 6 грн/кг, а у 2020-му – 17 грн/кг., помідори були по 28 грн/кг, стали по 45 грн/кг.

Редька 2 роки тому коштувала 10-15 грн/пучок, а нині – 35 грн. Сильно подорожчали і огірки. У 2018-му їхня вартість була 5 грн/кг, а стала – 26 грн/кг.

Єдиний овоч, який подешевшав, це капуста. Її вартість знизилась на 3 грн за 2 роки, з 10 до 7 грн/кг.

Ціни на овочі у 2020-му році Facebook Наталки Макогон

Ціни на овочі у 2018-му році Facebook Наталки Макогон

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на початок червня ціни на фрукти та ягоди установили історичний рекорд по вартості. Найбільше, станом на початок червня, зросли гуртові ціни на полуницю – в середньому в 2,6 рази.