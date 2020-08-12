В "ЛНР" звинуватили Київ в проблемах своїх комунальників: реакція соцмережі

Влада "ЛНР" через підконтрольні їм ЗМІ списала проблеми в комунальній галузі окупованої території на труднощі, які для неї нібито створює Київ.

Зокрема про це заявив так званий "член комісії з питань соціальної політики та благодійності Громадської палати ЛНР" Олег Скакун на сайті Держтелерадіокомпанії "ЛНР".

Двори, вулиці та будинки, які занепадають, він списав на важку "спадщину, що дісталася від України".

Ця новина не залишилася непоміченоюа в соцмережах, де її висміяли, порівнявши зі штампом кремлівської пропаганди про Барака Обаму, який "гадить у російських під'їздах".

"Прокляті бандерівці заважають працювати героїчним комунальникам ЛНР! Не дають вивозити сміття з баків. Споюють співробітників водоканалу. Псують асфальт. Викорчовують молоді деревця", – написав блогер Денис Казанський у Twitter.

Twitter / Денис Казанський

"І все це встигають зробити ще до обіду! Потім паскудять у під'їздах РФ", – додав Веселий Роджер.

Twitter / Денис Казанський

Не обійшли стороною коментатори і фотографію "розрухи", яку героїчно усувають луганські комунальники.

"А що вони там на фото шукають, невже розп'ятого хлопчика в трусиках викопати вирішили? Цікаво, а хто їм цю купу нагріб, ще Порошенко чи вже Зеленський?", – написав Umka UaDonetsk.

Twitter / Денис Казанський

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території ОРДЛО настала екологічна катастрофа: через те, що бойовики знищили систему відкачування води з шахт, в регіоні почали стрімко міліти ріки і водосховища.

Донецьк, що знаходиться під контролем бойовиків "ДНР", приходить в усе більший занепад. Там розкрадають недобудови і навіть забирають з вулиць тротуарну плитку.

У День пам'яті і примирення, 8 травня, в мережі з'явився унікальний фоторепортаж з окупованого Луганська.

Луганськ під окупацією бойовиків "ЛНР" – це не просто місто, який не розвивається шість років. Час тут пішло назад і життя облцентру скотилася в "совок", а в інших моментах і в 37-й рік.