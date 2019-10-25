"В лапах олігархів": українці здивували думкою про зв'язки Зеленського з Коломойським

Українське суспільство не може дати однозначної відповіді про те, чи зможе президент Володимир Зеленський позбутися тиску олігархів.

Про це стало відомо в студії "Свободи слова з Савіком Шустером", де свою думку висловили українці різних вікових і соціальних категорій.

"На цьому тижні в Financial Times вийшов великий матеріал, присвячений Україні. Головне питання – чи зможе президент вирватися з лап олігархів. Питання залишається без відповіді – відносини між президентом і Ігорем Коломойським", – сказав Шустер у прямому ефірі.

Володимир Зеленський і Ігор Коломойський

Потім ведучий звернувся до студії: "Як ви вважаєте, президент Зеленський зможе позбутися впливу олігархів?"

Чіткої відповіді не послідувало. Питання розділило українців і табло показало результат 50 на 50.

Результати опитування Свобода слова з Савіком Шустером, прямий ефір

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно глава Офісу президента Андрій Богдан раптово пішов проти бізнесмена Ігоря Коломойського, адвокатом якого він раніше був.

"Права рука" Зеленського на зустрічі з послами країн G7 виключив повернення "ПриватБанку" колишнім власникам, серед яких значиться Коломойський.

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