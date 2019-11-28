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29 листопада • оновлено в 12:33
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Мустафа Джемілєв
Мустафа Джемілєв
Перший глава Меджлісу кримськотатарського народу, уповноважений президента України з питань кримськотатарського народу Всі статті автора

В Крыму разбой: как бороться с оккупантом

4.7т
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Правительство Украины ввело санкции против тех, кто разрушает объекты культурного наследия в оккупированном Крыму, осуществляет там теле- и радиовещание, а также поставляет материалы для оборонно-промышленного комплекса РФ.

Прежде всего, это правильный шаг в правильном направлении. Другое дело, насколько он будет эффективным. Но, думаю, какой-то эффект будет.

То, что эти компании не смогут работать на территории Украины – наверное, они и так здесь не работают. Но принятие такого решения даст нам основания обращаться к тем странам, которые наложили санкции на Россию за оккупацию Крыма – чтобы санкции были распространены и на эти компании тоже.

В Крыму действительно идет полный разбой. Там не считаются ни с какими культурными ценностями. И даже если от этого решения не будет особого эффекта, обязанность государства – сделать такой шаг.

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Вообще говоря, эти санкции следовало вводить с первого дня оккупации. Кроме того, следует обратить внимание на незаконную разработку наших природных ресурсов и множество других вещей. В санкционный список должно быть включено много других компаний.

В частности, я не знаю, включены ли в санкционный список те строительные компании, которые занимались так называемым реставрированием, а по сути дела, уничтожением исторической ценности – царского дворца XV века (Ханский дворец в Бахчисарае, уникальный образец крымскотатарской дворцовой архитектуры, – Ред.).

Оккупанты уничтожают Ханский дворец в Бахчисарае

Оккупанты уничтожают Ханский дворец в Бахчисарае

На это надо обратить особое внимание. По этому поводу мы обращались в ЮНЕСКО. Если эта компания не будет включена в санкционный список, будет очень странно (Проект "реставрации" принадлежит фирме "Кирамет" из Симферополя, генподрядчиком выступила московская компания Atta-group, – Ред.).

Что касается санкций в отношении телеканалов, то необходимо вычленить из них те, которые вещают на заграницу. Когда я выезжаю за рубеж, то часто вижу трансляции телеканалов "Россия", "Россия 24". Они транслируются в западных странах, в том числе в Турции.

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Когда они будут включены в санкционный список, у Меджлиса крымскотатарского народа появятся основания обратиться к этим западным странам, в том числе к Турции, чтобы они запретили деятельность этих телеканалов на своей территории.

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Автор
Мустафа Джемілєв Мустафа Джемілєв
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Ексклюзив Анексія Криму Влада України і ситуація в Криму Вимоги татар щодо Криму Санкції проти Росії
Місце
Україна
Теги
Новини Росії Новини Криму
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Злобный старый клоп. Продолжает пытаться укусить...успокойся..старичок..отдохни.
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Хуиджлис может обратиться только к свинья, которые их е.бут уже столько времени
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Этот пи дор еще живой???!!!!
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