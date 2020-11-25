'За часів України такого не було': у Криму розгортається екологічна катастрофа через нестачу питної води

Через посухи та аномальну теплу торішню зиму Крим цьогоріч зіткнувся із катастрофічною нестачею води, зокрема й питної. І це не перебільшення. Майже в усіх великих містах окупованого Росією півострова введено погодинне постачання холодної води, а подачу гарячої взагалі призупинено. Такі обмеження зачепили найбільші кримські міста і з часом охоплять практично весь півострів. Навіть окупаційна влада після кількох місяців замовчування визнала: ситуація на межі катастрофи.

OBOZREVATEL розібрався, що відбувається в Криму насправді та чи розв'яже зима водну проблему кримчан

Погодинне постачання питної води в низці кримських міст ввели ще з 7 вересня. Сімферополь, Бахчисарай і ще 39 довколишніх населених пунктів почали отримувати її лише вранці та ввечері. Через місяць у "режимі підвищеної готовності" через дефіцит води опинився Севастополь, Алушта, Білогірськ, Білогірський район, а тепер ще й Ялта. Воду там отримують лише по 6 годин на добу, а гарячої не подають зовсім.

Проблему визнали вже навіть окупанти і прокремлівські ЗМІ, які все частіше пишуть про те, що Крим на порозі екологічної катастрофи через пересихання річок. Наприклад, пересохла річка Альма, яка забезпечує Партизанське водосховище, що зі свого боку забезпечує водою жителів Сімферополя. Також нема води в річці Чорна, яка наповнює Чорноріченське водосховище, а те – Севастополь.

А нещодавно на офіційній сторінці адміністрації міста Ялти у фейсбуці з'явилося повідомлення, що запаси води почали знижуватися у водосховищах Щасливенське і Загірське, з яких її отримує Ялта. "Станом на сьогоднішній день у водосховищах обмежений обсяг води. З огляду на повну відсутність опадів і, як наслідок, відсутність приток, просимо вас економно витрачати воду!" – закликали жителів Ялти.

Окупаційна влада в особі т. зв. глави Сергія Аксьонова переконує: Крим опинився в такій ситуації, бо через теплу минулорічну зиму й літні посухи обімліли кримські водоймища. Він не заперечив ймовірності, що Росія (яка окупувала Крим у 2014-му. – Ред.) може визнати надзвичайною ситуацію з водопостачанням Криму, і додав: 2020 рік став найбільш посушливим за 150 років спостережень.

Проте в усіх проблемах, із якими не можуть впоратися окупанти, Аксьонов звинувачує українську владу. Мовляв, саме вона влаштовує гуманітарну катастрофу і кризу, бо перекрила Північно-Кримський канал, який до окупації забезпечував півострів водою. Українські ж експерти запевняють: Аксьонов цинічно маніпулює, бо насправді води для кримчан вистачає навіть у найбільш посушливий період. Проблема у абсолютному нераціональному спустошенні водойм російськими окупантами.

"Період дощів – час, коли в Криму випадають опади – цьогоріч ніяк не відобразився на наповненості водосховищ. Це говорить про те, що господарська діяльність окупаційної влади глибоко зачепила кримську екологію і шкода від цього значно руйнівніша, ніж нам здавалось на перший погляд. Рівень ґрунтових вод у Криму й тих невеликих водойм, які давали воду, непоправно зруйнований. У нещодавній резолюції Генасамблеї ООН, яку було ухвалено минулого тижня щодо Криму, один із пунктів звучить як "екологічна шкода, нанесена окупантами", і відповідальність покладається на Російську Федерацію", – розповіла OBOZREVATEL відома кримська активістка та публіцистка Лариса Волошина.

За її словами, ситуація із водою в Криму дійсно погана. Росіяни, намагаючись знайти водні ресурси для промисловості і військових баз, стали спустошувати запаси артезіанських вод, яких ніхто ніколи не чіпав. Це призвело і до засолення ґрунтів, і до значного пониження рівня ґрунтових вод, через що просто пересохли річки та струмки. Звідси найголовніше – водна проблема зачепила майже кожного кримчанина.

"Люди жаліються, що така ситуація їх лякає. Бо пересохли навіть ті озера і річки, які в будь-який період року давали воду. Їх просто нема. Засохли озера та водоспади у гірських районах. Нестачу води у Криму відчув кожен. Дехто вже навіть порівнює "такого за часів України не було". Кримчани ж добре знають, що вода йде не на їхні потреби, а для військових баз та Чорноморського Флоту", – уточнила Волошина.

Тепер кримські окупанти сподіваються, що осінньо-зимові опади хоч трохи полегшать водну нестачу. Однак в.о. заступника директора з наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації НААН Михайло Яцюк ці сподівання не розділяє. Мовляв, незважаючи на осінні опади, води у кримчан більше не стане. Дощі пішли на насичення території поверхневого шару, який зневоднився як цього літа, так і в попередні роки. Водний запас вичерпався ще у серпні, а нині вже листопад. Стокові процеси навіть не почали формуватися, тому проблема забезпеченням кримчан водою, зокрема й питною, залишиться. І навряд її розв'яжуть у найближчі зимові місяці.

"Якщо взимку буде достатньо опадів, річки та водосховища накопичуватимуть запаси і водопостачання буде покращуватися. Але в найближчий період цього не станеться. Проблема лише загостриться через ймовірність теплої зими. Опадів, які могли би накопичити стоки, швидше за все, не буде. У східному Криму щороку був режим надзвичайного стану. Якщо опадів не буде надалі, надзвичайний стан пошириться на інші кримські міста – Керч, Феодосію. Ця проблема буде у всього Криму", – пояснив він OBOZREVATEL.

Ще з початку літа Росія через різні міжнародні майданчики намагається вплинути на Україну відкрити Північно-Кримський канал, який на 85% забезпечував потреби Криму у прісній воді. Поставки води припинили у 2014-му. Колишня кримська прокурорка, а нині депутатка Держдуми від путінської партії "Єдина Росія" Наталя Поклонська навіть писала листи до ООН, де запевняла, що "дії Києва по водній блокаді Криму кричуще порушують фундаментальні права кримського населення і загрожують не тільки їхньому життю та здоров'ю, а й унікальній природі". На що отримала відповідь – "відповідальніть за Крим несе Росія, як країна-окупант".

Український політик Андрій Сенченко, який три терміни працював віцепрем'єром кримського уряду, запевнив OBOZREVATEL, що проблема з водою в Криму існуватиме доти, доки звідти не забереться російський президент Володимир Путін. А сьогоднішніх можливостей у РФ не вистачає для вирішення водної проблеми. За його словами, для місцевого населення води в Криму досить. У вигляді поверхневих стоків півострів отримує приблизно 1 млрд кубів води, плюс пів мільярда з підземних горизонтів. Загалом це півтора мільярда кубів води на рік. У найбільш посушливий рік її менше на 20%. Кримчанам для потреб необхідно 100 млн кубів – тобто в 12-15 разів менше, ніж наявно. Але щоб зібрати поверхневі стоки, очистити їх і подати як готову воду населенню, потрібні певні інвестиції, на які Росія сьогодні не здатна.

Поки воду кримчанам подають за графіком, а окупаційна влада радить їм витрачати не більше ніж 4 літри на добу для приготування їжі й пиття, стільки ж на гігієнічні потреби й до 18 літрів на санітарні. Але без вирішення проблеми ситуація продовжить погіршуватися.