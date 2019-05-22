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В Італії скасували сотні авіарейсів: що трапилося

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В Італії скасували приблизно 500 рейсів через проведення працівниками авіагалузі загальнонаціонального страйку.

Наземний персонал, пілоти і бортпровідники вимагають більшої зарплати і кращих умов праці, повідомляє ТСН.

У результаті страйку постраждали пасажири внутрішніх і міжнародних авіарейсів.

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Водночас авіакомпанії пообіцяли клієнтам обміняти квитки або повернути гроші.

Наземний персонал, пілоти і бортпровідники вимагають більшої зарплати

Наземний персонал, пілоти і бортпровідники вимагають більшої зарплати

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бортпровідники Ryanair оголосили страйк у чотирьох країнах Євросоюзу – в Італії, Португалії, Іспанії та Бельгії.

Однією з основних вимог бортпровідників є виплата зарплати на рахунки в країнах проживання співробітників, а не в Ірландії.

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Місце
Італія
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