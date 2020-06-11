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11 червня • оновлено в 14:23
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В Італії почали продавати будинки за один євро

10.6т
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В Італії, а саме в комуні Чінкуефронді в регіоні Калабрія, почали продавати будинки за €1 (30 грн) або трохи більше долара. Село називає себе "вільним від COVID-19".

Про це повідомляє CNN Travel.

Мер комуни заявив, що програма під назвою "Операція краса" спрямована на вирішення проблеми депопуляції, коли молодь їде у великі міста в пошуку роботи.

В Італії почали продавати будинки за один євро

"Пошук нових власників для багатьох покинутих будинків, які є у нас, є ключовою частиною "Операції Краса", яку я почав, щоб відновити зруйновані, порожні частини міста", – пояснив він.

В Італії почали продавати будинки за один євро

За його словами, село лежить між двома пагорбами, поруч протікає незаймана річка, а до пляжів лише 15 хвилин їзди на машині. При цьому цілі райони міста залишаються занедбаними – там ніхто не живе.

В Італії почали продавати будинки за один євро

Крім того, в Чінкуефронді сприятлива епідеміологічна обстановка – з початку пандемії коронавірусу там не було виявлено жодного випадку інфекції.

В Італії почали продавати будинки за один євро

Згідно з умовами, покупці повинні будуть відремонтувати будинки протягом трьох років, а також заплатити спеціальний збір у розмірі €250. Якщо ремонт не буде зроблено в термін, то власника житла оштрафують на €20 тис.

Як повідомляв OBOZREVATEL, італійське місто Бергамо з населенням близько 120 тисяч чоловік найбільше постраждав від пандемії коронавірусу (COVID-19).

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Місце
Італія
Тег
карантин
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