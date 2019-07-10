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В Італії назрів скандал через гроші Росії: в мережу злили таємні переговори

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Представники націоналістичної партії "Ліга Півночі" віце-прем'єра Італії Маттео Сальвіні і росіяни провели таємні переговори в московському готелі "Метрополь" у жовтні 2018 року.

Записи опублікувало видання BuzzFeed. Італійці, згідно з публікацією, домовлялися про отримання "мільйонів" з "російських нафтових грошей".

Італійські ЗМІ ще в лютому 2019 року писали, що Сальвіні відвідував Росію для секретних переговорів про фінансову підтримку "Ліги" і зустрічався з віце-прем'єром Дмитром Козаком. Підтримка від Росії нібито могла надходити через угоду з купівлі-продажу палива. Представник Козака це заперечував, "Роснефть" погрожувала судом.

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У зустрічі в "Метрополі" брали участь шість осіб: троє росіян і троє італійців. Йшлося про партію Сальвіні, яка планує сформувати "нову Європу", в центрі якої буде Росія, пише видання.

Джанлука Савойї, головний помічник Сальвіні, заявив, що їхня мета - змінити Європу, зробити її близькою до Росії, як було раніше. Формальна мета зустрічі - нафтова угода на десятки мільйонів доларів, які підуть на просування партії. На зустрічі Сальвіні не було, але він знаходився в Москві і напередодні виступив з промовою проти антиросійських санкцій, які назвав "економічною, соціальною і культурною дурістю".

В Італії назріло скандал через Росію

В Італії назріло скандал через Росію

Виданню не вдалося ідентифікувати росіян, але з записи розмови зрозуміло, що "високопоставлені особи" в курсі обговорення, російські переговорники кажуть про "вчорашню зустріч" і про те, що вони повинні будуть передати деталі "віце-прем'єру".

При цьому "Ліга півночі" заперечує, що коли-небудь отримувала іноземне фінансування.

"Записи з "Метрополя" є першим переконливим доказом прихованих спроб Росії фінансувати європейські націоналістичні рухи й очевидної співучасті деяких високопоставлених представників правих сил в цих спробах", - йдеться в статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, політики в ЄС все частіше говорять про нормалізацію відносин з Москвою. Йдеться в першу чергу про зняття економічних санкцій і повернення торгівлі. Лише за останній місяць санкції з Росії були зняті в ПАРЄ, до того ж, неоднозначні висловлювання прозвучали з Італії та Словаччини.

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Місце
Італія
Теги
Росія видео
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