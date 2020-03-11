В Італії дозволили не платити податки через коронавірус

В Італії дозволили місцевим жителям тимчасово не платити за рахунками, іпотекою та не сплачувати податки через спалахи коронавірусу.
Відповідну постанову ухвалив італійський уряд для боротьби з хворобою, пише The Times.
Це один із заходів, що покликаний допомогти італійцям у ситуації, коли по всій країні введено карантин через коронавірус. Карантин повинен тривати до 3 квітня.
prm.ua
На реалізацію цих заходів буде виділено 10 млрд євро. В результаті, як очікується, дефіцит бюджету Італії перевищить 3%.
Влада закликає людей не виходити з дому без крайньої необхідності, однак у Римі транспорт і магазини працюють у звичайному режимі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, лідером за темпами заражень є Італія. Зараз там 9172 людини підхопили вірус. За добу їхня кількість зросла майже на 2000 осіб.
Раніше на території всієї Італії оголосили карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусу: масові заходи заборонили, пересування між регіонами обмежили.
Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що загроза пандемії цілком реальна.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".