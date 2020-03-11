В Італії дозволили не платити податки через коронавірус

В Італії дозволили місцевим жителям тимчасово не платити за рахунками, іпотекою та не сплачувати податки через спалахи коронавірусу.

Відповідну постанову ухвалив італійський уряд для боротьби з хворобою, пише The Times.

Це один із заходів, що покликаний допомогти італійцям у ситуації, коли по всій країні введено карантин через коронавірус. Карантин повинен тривати до 3 квітня.

prm.ua

На реалізацію цих заходів буде виділено 10 млрд євро. В результаті, як очікується, дефіцит бюджету Італії перевищить 3%.

Влада закликає людей не виходити з дому без крайньої необхідності, однак у Римі транспорт і магазини працюють у звичайному режимі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідером за темпами заражень є Італія. Зараз там 9172 людини підхопили вірус. За добу їхня кількість зросла майже на 2000 осіб.

Раніше на території всієї Італії оголосили карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусу: масові заходи заборонили, пересування між регіонами обмежили.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що загроза пандемії цілком реальна.

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