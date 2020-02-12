У ЄС будуть вираховувати із зарплати перекури: як це працює

В Іспанії суд визнав право компаній вираховувати гроші з зарплати співробітників за перерви на каву та куріння в робочий час.

Зокрема, енергетична фірма Galp почала застосовувати новий закон і стала забирати час, проведений поза приміщеннями, з робочих днів співробітників. Про це повідомляє BBC.

Останні зміни в законодавстві Іспанії вимагають від компаній реєструвати входи і виходи співробітників з робочого місця.

Спочатку моніторинг повинен був запобігти експлуатації працівників. Також таким чином очікувалося вирішити проблему неоплачуваної понаднормової роботи в Іспанії.

Однак реєструючи час, коли співробітники йдуть і входять в офіс, фірми змогли підрахувати, скільки часу працівники проводять на робочому місці.

У результаті Високий суд Іспанії послався на попередню постанову про те, що працівники не мають права на оплату перерв на сигарети або каву.

При цьому іспанські працівники витрачають на перерви на роботі більше годин на рік, ніж більшість інших європейців, за винятком Італії та Португалії.

В Іспанії суд визнав право компаній вираховувати гроші з зарплати співробітників за перерви на каву та куріння в робочий час

Як повідомляв OBOZREVATEL :

12 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права й законні інтереси роботодавців України). Також відомо, що в партії "Слуга народу" триває робота над новим варіантом Трудового кодексу. За даними ЗМІ, документ пропонує урізати лікарняні й переглянути відпустки, спростити процедуру звільнення людей, включно з працівниками пільгових категорій. А також перейти на трудові договори, узаконити 12-годинний робочий день й ліквідувати профспілки. У партії "Слуга народу" правки до КЗпП пояснили тим, що в Україні "права найманих працівників захищені навіть більше, ніж цього хочуть самі працівники".

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