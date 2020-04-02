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2 квітня • оновлено в 16:01
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В Іспанії через коронавірус побитий рекорд з безробіття, а в Німеччині людям роздали по 5 000 євро

2.3т
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Економіки країн Євросоюзу постраждали через спалах коронавірусу, в результаті чого уряди змушені піти на безпрецедентнізаходи через наплив безробітних: в Німеччині, наприклад, постраждалим роздали по 5 тисяч євро.

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Як повідомляє la Repubblica, італієць Мішель працює у Берліні, він фрілансер і займається обробкою відеороликів. За його словами, він зайшов на міський портал і зарезервував у п'ятницю, 27 березня заявку на соцдопомогу. Він вказав, що через епідемію втратив клієнтів і зазнав збитків. Вже у вівторок, 31 березня, на його рахунок надійшли 5 тисяч євро допомоги.

Як стало відомо, обсяг держпідтримки для економіки Німеччини складе 750 млрд євро – це безпрецедентна сума. Більша її частина піде на створення Фонду економічної стабільності – 600 млрд євро.

Тим часом, в Іспанії протягом березня 2020 року 300 тисяч громадян зареєструвалися як безробітні в результаті карантинних обмежень, повідомляє EL PAIS. При цьому, загальна кількість безробітних досягла 3,5 мільйонів. Це історичний максимум для країни.

В Іспанії через коронавірус побитий рекорд з безробіття, а в Німеччині людям роздали по 5 000 євро

За даними Міністерства соціальної політики Іспанії, загальна кількість працевлаштованих людей, які платять соціальні внески в бюджет, знизилася вже на 834 тисячі.

Як зазначає міністр соціальної політики Хосе Ескріва, якщо під час кризи 2008 року кількість людей, які перестали платити внески, досягла приблизно 900 тисяч за період з жовтня 2008 по лютий 2009 року, то у 2020 році це відбулося за кілька тижнів.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Іспанії 30 березня від коронавірусу COVID-19 померли 849 осіб. Це є рекордним показником з початку епідемії у країні.

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Тема
Коронавірус
Місце
Іспанія
Теги
вірус безробіття
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