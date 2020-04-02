В Іспанії через коронавірус побитий рекорд з безробіття, а в Німеччині людям роздали по 5 000 євро

Економіки країн Євросоюзу постраждали через спалах коронавірусу, в результаті чого уряди змушені піти на безпрецедентнізаходи через наплив безробітних: в Німеччині, наприклад, постраждалим роздали по 5 тисяч євро.

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Як повідомляє la Repubblica, італієць Мішель працює у Берліні, він фрілансер і займається обробкою відеороликів. За його словами, він зайшов на міський портал і зарезервував у п'ятницю, 27 березня заявку на соцдопомогу. Він вказав, що через епідемію втратив клієнтів і зазнав збитків. Вже у вівторок, 31 березня, на його рахунок надійшли 5 тисяч євро допомоги.

Як стало відомо, обсяг держпідтримки для економіки Німеччини складе 750 млрд євро – це безпрецедентна сума. Більша її частина піде на створення Фонду економічної стабільності – 600 млрд євро.

Тим часом, в Іспанії протягом березня 2020 року 300 тисяч громадян зареєструвалися як безробітні в результаті карантинних обмежень, повідомляє EL PAIS. При цьому, загальна кількість безробітних досягла 3,5 мільйонів. Це історичний максимум для країни.

За даними Міністерства соціальної політики Іспанії, загальна кількість працевлаштованих людей, які платять соціальні внески в бюджет, знизилася вже на 834 тисячі.

Як зазначає міністр соціальної політики Хосе Ескріва, якщо під час кризи 2008 року кількість людей, які перестали платити внески, досягла приблизно 900 тисяч за період з жовтня 2008 по лютий 2009 року, то у 2020 році це відбулося за кілька тижнів.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Іспанії 30 березня від коронавірусу COVID-19 померли 849 осіб. Це є рекордним показником з початку епідемії у країні.

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