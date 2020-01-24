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24 січня • оновлено в 11:10
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Кирило Сазонов
Кирило Сазонов
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В "Газпроме" траур. Ввод "Северного потока-2" придется отложить

7.4т
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Хорошая новость, хотя приятнее было бы убедиться, что проект окончательно похоронен. Вместе с миллиардами, которые туда уже вложил "Газпром". С другой стороны - даже два года это хороший шанс для Украины сосредоточиться на развитии собственной добычи. Чтобы не переживать об объемах транзита, не фантазировать о прямых контрактах с РФ, а обеспечить себя полностью и выйти на европейский рынок уже в качестве экспортера. Заняв часть ниши, на которую претендовала Россия.

Новини
"Северный поток" будут строить любой ценой

Строительство российского газопровода Северный поток-2 задержится на два года или даже больше, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе Джон Хербст, директор Евразийского центра Атлантического совета США (Atlantic Council).

Также он отметил, что этот проект дает России возможность шантажировать страны Восточной Европы, как она это делала несколько раз в прошлом. Но это, в принципе, ни для кого не новость. Разве что Германия старается делать вид, что такой проблемы не существует. Ну, там очень большая финансовая заинтересованность. Чужие политические риски и европейские ценности в таком случае скромного выносятся Бундестагом за скобки уравнения.

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Автор
Кирило Сазонов Кирило Сазонов
Тема
Північний потік - 2
Місце
Росія
Джерело
Джерело: donetskie.com
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Габриэлович Антон
Габриэлович Антон
Это не у Газпрома траур, а как обычно, у свидомых преждевременная радость. Ранее не смолкало ликование о том, что мост вот-вот рухнет или его унесет ледоход. Требется срочная замена объекта, приносящего радость. Пока СП2 сгодится.
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
Аха-ха-ха. Опять пЭрЭмога! Отложили, не беда достроят. Что на Украине построено за годы нЭзалЭжности? Ничего! Остаётся радоваться,, что где-то, что-то отложили.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Ирис Ирис:"Аха-ха-ха. " Вас так радуют неудачи с СП2?
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bregovich mark
bregovich mark
И еще одна хорошая новость вам опарыши.Нефть марки бренд пошла стремительно вниз.Поговаривают до 10 зеленых может.Покупайте ласты аскариды.Что б было что склеить.День хорошо начался,с чем и поздравляю вас!
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