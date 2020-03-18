В Європі впали фінансові ринки

Основні європейські індекси знизилися після початку біржових торгів у середу, 18 березня, на 5% на тлі боротьби країн з коронавірусною інфекцією.

Побоювання з приводу поширення коронавіруса в світі переважили масштабні стимулюючі заходи найбільших центробанків. При цьому, індекс Лондонської Фондової біржі FTSE знизився на 5,1% до 5024 пунктів, німецький індекс DAX знизився на 4,29% до 8555 пунктів.

Негативні настрої на світових майданчиках зберігаються через високі темпи поширення коронавирусної інфекції за межами Китаю і введення нових обмежувальних заходів по всьому світові, розповіли аналітики Нордеа Банку. З вівторка, 17 березня, зовнішні кордони Шенгенської зони і Євросоюзу закрили на в'їзд на 30 днів.

Побоювання з приводу поширення вірусу в світі затьмарили масштабні заходи стимулювання найбільших центральних банків, спрямовані на підтримку бізнесу і зниження економічних збитків від пандемії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого тижня головні фондові індекси Європи відкрилися падінням на 5-6%.

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