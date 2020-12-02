В Європі подали в суд на Apple через уповільнення старих моделей iPhone

Європейська організація з захисту прав споживачів Euroconsumers звинуватила компанію Apple в навмисному уповільненні роботи старих моделей телефонів і зажадала через суд компенсацію.

Про це повідомив CNN. Колективні позови охоплюють до 2 мільйонів пристроїв iPhone 6, 6 Plus, 6S і 6S Plus в Бельгії, Іспанії, Італії та Португалії.

Apple зіткнулася з судовими переслідуваннями по всьому світу після того, як в 2017 році визнала, що оновлення програмного забезпечення, призначені для запобігання збоїв в роботі акумуляторів в старих iPhone, також зменшують продуктивність пристроїв.

У Euroconsumers заявили, що спроби врегулювати питання з Apple в позасудовому порядку не увінчалися успіхом.

Організація зажадала в середньому 60 євро компенсації на кожного споживача. Якщо позови виграють, вони можуть обійтися Apple в 180 мільйонів євро.

"Споживачі все більше незадоволені тим, що продукція зношується дуже швидко, моделі iPhone 6 – дуже яскравий приклад цього", – зазначила представнця Euroconsumers Ельс Брюггеман.

У середу, 2 грудня, асоційовані організаціїї Euroconsumers подали позови до Apple в Бельгії та Іспанії. Найближчими тижнями планують зробити те саме в Італії і Португалії.

Антимонопольний орган Італії оштрафував Apple на 10 мільйонів євро в 2018 році після того, як з'ясував, що компанія змусила споживачів встановити оновлення програмного забезпечення на старі iPhone, не попередивши про вплив на продуктивність пристроїв.

Це рішення заклало правову основу для колективних позовів.

"Споживачі більше не сприймають таку поведінку. Це не лише призводить до розчарування і фінансових втрат, але і абсолютно безвідповідально з екологічної точки зору", – заявила Брюггеман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, старі моделі iPhone так цінні через матеріали і компоненти, з яких складається смартфон від Apple. Як пояснив аналітик Росс Рубін, перероблені матеріали використовуються для виготовлення нових "яблучних" пристроїв.