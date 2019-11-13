В Європі прибрали останні перепони для "Північного потоку-2": що прийняв Бундестаг

Парламент Німеччини прийняв поправки до газової директиви Європейського союзу, які зобов'яжуть власників газопроводу "Північний потік-2" привести його до вимог ЄС.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". Законопроект був прийнятий більшістю голосів, поіменного голосування не було потрібно.
voi.com.ua
Директива вступила в силу в травні 2019 року, після чого країни ЄС зобов'язані до 24 лютого 2020 року закріпити її в національному законодавстві. В рамках директиви газопроводи третіх країн повинні відповідати вимогам ЄС, що стосується російського "Північного потоку-2".
Серед головних положень директиви – поділ компаній, що постачають газ і компаній, що його транспортують. Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку-2" повинна бути незалежною від "Газпрому", а 50% його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників.
Винятки можливі, але тільки зі схвалення Єврокомісії, відмічає агентство.
Поправки, які прийняв Бундестаг, дозволяють вивести з-під дії європейських правил частину газопроводу "Північний потік-2". Таким чином вони прибирають останні перешкоди для завершення будівництва газопроводу і його запуску, зазначає видання "Європейська правда".
За рішення, яке з поправками імплементує нову Газову директиву ЄС в німецьке законодавство, проголосував блок Ангели Меркель ХДС/ХСС і соціал-демократи.
Запропоновані федеральним урядом зміни стосуються 12-мильної ділянки газопроводу, яка знаходиться в територіальних водах Німеччини.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
8 лютого Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".
13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.
21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що посилюють вимоги до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому".
19 березня Комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримав проект поправок до Газової директиви ЄС, яка може створити перешкоди для російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
4 квітня Європарламент остаточно схвалив поправки до Газової директиви.
8 листопада парламент Німеччини провалив голосування про пом'якшення Газової директиви для російського "Північного потоку-2".
У той же день Управління захисту конкуренції Польщі (UOKiK) оштрафувало компанію Engie на 40,3 млн євро за відсутність співпраці у справі про будівництво газопроводу "Північний потік-2".
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