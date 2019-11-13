В Європі прибрали останні перепони для "Північного потоку-2": що прийняв Бундестаг

Парламент Німеччини прийняв поправки до газової директиви Європейського союзу, які зобов'яжуть власників газопроводу "Північний потік-2" привести його до вимог ЄС.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". Законопроект був прийнятий більшістю голосів, поіменного голосування не було потрібно.

voi.com.ua

Директива вступила в силу в травні 2019 року, після чого країни ЄС зобов'язані до 24 лютого 2020 року закріпити її в національному законодавстві. В рамках директиви газопроводи третіх країн повинні відповідати вимогам ЄС, що стосується російського "Північного потоку-2".

Серед головних положень директиви – поділ компаній, що постачають газ і компаній, що його транспортують. Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку-2" повинна бути незалежною від "Газпрому", а 50% його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників.

Винятки можливі, але тільки зі схвалення Єврокомісії, відмічає агентство.

Поправки, які прийняв Бундестаг, дозволяють вивести з-під дії європейських правил частину газопроводу "Північний потік-2". Таким чином вони прибирають останні перешкоди для завершення будівництва газопроводу і його запуску, зазначає видання "Європейська правда".

За рішення, яке з поправками імплементує нову Газову директиву ЄС в німецьке законодавство, проголосував блок Ангели Меркель ХДС/ХСС і соціал-демократи.

Запропоновані федеральним урядом зміни стосуються 12-мильної ділянки газопроводу, яка знаходиться в територіальних водах Німеччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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