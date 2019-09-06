У ЄС назрів розкол через Росію: озвучена доля санкцій

Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що країни Європейського союзу (ЄС) не мають єдиної консолідованої позиції щодо введених проти Росії санкцій.

Про це повідомляє видання Politico, яке зазначає, що, на думку Науседи, в подальшому низка країн може оскаржити санкції проти Російської Федерації.

Глава Литви водночас закликав лідерів країн ЄС досягти спільного знаменника з питання санкцій проти Росії, щоб вирішити їхню подальшу долю.

"У нас немає єдиної позиції щодо Росії в Європейському союзі", — сказав він, зазначаючи, що одного разу подібний стан справ може поставити під загрозу існування санкцій.

Крім цього, Науседа додав, що не може зробити будь-які остаточні висновки, однак на його думку, в подальшому скасування санкцій ЄС проти Росії буде оскаржене багатьма країнами.

Водночас він підкреслив позицію Литви з питання санкцій.

"Позиція Литви очевидна. Ми дуже близько до кордону, дуже добре знаємо Росію. Для нас поведінка Росії дійсно становить загрозу, і я думаю, що Польща і країни Балтії розділять нашу думку", — заявив Науседа.

Нагадаємо: раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ЄС ухвалив рішення щодо санкцій: як покарали Росію.

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