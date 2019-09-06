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8 вересня • оновлено в 11:30
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У ЄС назрів розкол через Росію: озвучена доля санкцій

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Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що країни Європейського союзу (ЄС) не мають єдиної консолідованої позиції щодо введених проти Росії санкцій.

Про це повідомляє видання Politico, яке зазначає, що, на думку Науседи, в подальшому низка країн може оскаржити санкції проти Російської Федерації.

У ЄС назрів розкол через Росію: озвучена доля санкцій

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ЄС ухвалив рішення щодо санкцій: як покарали Росію

Глава Литви водночас закликав лідерів країн ЄС досягти спільного знаменника з питання санкцій проти Росії, щоб вирішити їхню подальшу долю.

"У нас немає єдиної позиції щодо Росії в Європейському союзі", — сказав він, зазначаючи, що одного разу подібний стан справ може поставити під загрозу існування санкцій.

Крім цього, Науседа додав, що не може зробити будь-які остаточні висновки, однак на його думку, в подальшому скасування санкцій ЄС проти Росії буде оскаржене багатьма країнами.

Водночас він підкреслив позицію Литви з питання санкцій.

"Позиція Литви очевидна. Ми дуже близько до кордону, дуже добре знаємо Росію. Для нас поведінка Росії дійсно становить загрозу, і я думаю, що Польща і країни Балтії розділять нашу думку", — заявив Науседа.

Нагадаємо: раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ЄС ухвалив рішення щодо санкцій: як покарали Росію.

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Тема
Санкції проти Росії
Особа
Гітанас Науседа
Місце
Литва
Тег
санкции
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
У поддержку страшных ссанкцый Литва покупает российский сжиженный газ, очищает его от путенского тоталитаризмуса и перепродаёт его гордым латвийцам и эстонцам. Только бизнэс - ничого личного.
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Миценко Андрей, Им нужен газ - они покупают. Тебя сильно интересует моральный облик старушки, у которой ты покупаешь картошку ?
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Откуда столько науседовских рептилий? Тереза Мей вряд ли смогла бы их столько выродить. Надо искать иное...
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Mega Death
Mega Death
Прибалтийские попрошайки понимают , что ради их боязни никто деньги терять не хочет))
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