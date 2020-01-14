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14 січня • оновлено в 16:38
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"Допоможемо вирішити спори": в ЄС виступили проти США через Іран

1.1т
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Німеччина, Франція і Великобританія виступили за збереження ядерної угоди з Іраном і запустили програму вирішення спорів із Тегераном.

Також країни розкритикували нові санкції США проти Ірану. Про це йдеться в спільній заяві трьох країн, опублікованій МЗС Сполученого Королівства.

"Ми маємо спільні інтереси в галузі безпеки разом з нашими європейськими партнерами. Одним із них є підтримка режиму нерозповсюдження ядерної зброї і забезпечення того, щоб Іран ніколи не розробляв ядерну зброю", – сказано в заяві.

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В ЄС виступили проти США через ядерну угоду з Іраном

В ЄС виступили проти США через ядерну угоду з Іраном

ВВС

Країни ЄС виступили проти рішення США вийти з угоди і ввести нові санкції проти Ірану

Офіційні Лондон, Париж і Берлін анонсували запуск спеціального "механізму" з вирішення спорів після того, як Тегеран зробив "ще один крок назад від своїх зобов'язань у рамках виконання угоди".

Нагадаємо, після вбивства США генерала Кассема Сулеймані Іран призупинив всі обмеження на виробництво збагаченого урану, мотивуючи своє рішення недружньою політики США.

"Іран продовжив порушувати ключові обмеження, викладені в СВП. Дії Ірану несумісні з положеннями ядерної угоди і мають все більш серйозні і незворотні наслідки. Ми не згодні з доводом про те, що Іран має право на відмову від дотримання угоди. Всупереч його заявам, Іран ніколи не запускав Механізм вирішення спорів JCPoA і не має правових підстав для припинення виконання своїх зобов'язань", – підкреслили в спільній заяві.

"Ми, як і раніше, переконані в тому, що це знакова багатостороння міжнародна угода і її переваги в сфері нерозповсюдження сприяють зміцненню наших спільних інтересів у галузі безпеки та зміцненню міжнародного порядку. Ми допоможемо вирішити всі суперечки", – резюмували в ЄС.

Відзначимо, угода щодо іранської ядерної програми від 2015 року передбачала зняття частини санкцій з Ірану в обмін на обмеження його можливостей із збагачення та зберігання ядерних матеріалів. Проти виходу з угоди виступили провідні країни ЄС і Росія.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Конфлікт США та Ірана Зняття санкцій з Ірану
Особа
Касем Сулеймані
Тег
ядерна зброя
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