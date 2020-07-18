В ЄС відмовилися підтримати санкції США проти "Північного потоку-2"

Глава дипломатії ЄС Жозеп Борель заявив, що Євросоюз виступить проти санкцій США щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться в заяві високого представника ЄС із закордонних справ, поширеній увечері в п'ятницю в Брюсселі, передає "Интерфакс".

"Ми стали свідками розвитку цієї тенденції у випадках Ірану, Куби, Міжнародного кримінального суду і зовсім недавно – проєктів Nordstream 2 і Turkstream", – йдеться у заяві.

За його словами, санкційна політика ЄС не стосується компаній, які здійснюють законний бізнес.

"Європейський союз у принципі виступає проти застосування санкцій третіми країнами щодо європейських компаній, що здійснюють законний бізнес. Крім того, він вважає, що екстериторіальне застосування санкцій суперечить міжнародному праву. Європейська політика повинна визначатися тут, в Європі, а не третіми країнами", – наголосив Боррель.

За його словами, коли сторони поділяють спільні цілі зовнішньої політики і політики безпеки, велике значення має координація цілеспрямованих санкцій із партнерами.

"Там, де існують політичні розбіжності, Європейський союз завжди відкритий для діалогу. Але це не може відбуватися під погрозою санкцій", – заявив глава європейської дипломатії.

Санкційні загрози США

Як пише The Wall Street Journal, у рамках закону CAATSA можна буде вводити санкції проти фізосіб, які інвестують від 1 мільйона доларів у проєкт, або – надають технології або послуги, важливі для реалізації російських трубопроводів.

Додатковими обмежувальними заходами можуть бути заморожування активів у США, відмова видачі віз і виключення з програм з отримання послуг у банківській і фінансовій сферах.

Зі свого боку Міністерство закордонних справ України схвалило таку позицію США, зазначивши, що це не дозволить Росії геополітично розколоти Європу і підривати енергетичну безпеку як України, так і Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше держсекретар США Майк Помпео пригрозив санкціями щодо газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Він додав, що це може стати "недвозначним попередженням" компаніям, які надають допомогу російським проєктам. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що США використовують політичний тиск із метою нечесної конкуренції.

Пізніше з'явилася і реакція Німеччини на слова Помпео.

Також прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав погрози США ввести санкції проти газопроводу "Північний потік-2" грубим тиском на європейський бізнес.

Пізніше і Австрія розкритикувала плани США ввести нові санкції проти "Північного потоку-2".