В ЄС звинуватили Україну в зриві угод через бюджет-2021

Україна порушила зобов’язання перед Євросоюзом і Німеччиною, не передбачивши в проєкті бюджету кошти на енергоефективні заходи.

Таку заяву зробив глава делегації ЄС в Україні Матті Маасікас, передає "Інтерфакс-Україна".

"Нам складно зрозуміти, що в проєкті бюджету на 2021 рік Україна не передбачила коштів на енергоефективність. Але там є 3 млрд грн на підтримку вугільних компаній. Це суперечить заяві на підтримку "зеленої" угоди й не відповідає зобов'язанням України перед ЄС і Німеччиною щодо спільного фінансування енергоефективності", – сказав європейський дипломат.

Водночас він висловив сподівання, що під час обговорення проєкту закону про держбюджет на 2021 рік у Верховній Раді "український вклад буде окреслено".

"Я переконаний, що вже на саміті Україна-ЄС 1 жовтня сторони офіційно підтвердять зацікавленість у "зеленій" угоді", – додав Маасікас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів 18 вересня представив бюджет країни на 2021 рік у Верховній Раді. Серед головних нововведень: величезний дефіцит, недостатні витрати на медицину й освіту та скромні зростання зарплат.