В ЄС пригрозили санкціями Лукашенку
Європейський союз може ввести нові санкції щодо Білорусі через можливу фальсифікацію результатів виборів.
Про це заявив глава польського МЗС Яцек Чапутович, передає "Корреспондент". За його словами, все залежить від розвитку ситуації і дій влади в Мінську.
Читайте текстову трансляцію про те, як пройшли скандальні вибори президента Білорусі, за посиланням.
"Санкції будуть однією з опцій до розгляду", – сказав польський міністр. При цьому він висловив надію, що до такого сценарію не дійде.
"Я вірю і сподіваюся, що влада Білорусі зробить кроки і розвіє сумніви (щодо справедливості виборів і подальших подій. - Ред.)", – вказав Чапутович.
Міністр попросив винести на обговорення Ради МЗС ЄС ситуацію в Білорусі після виборів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 серпня в Мінську (Білорусь) після закінчення голосування на виборах президента і оголошення про те, що за попередніми підсумками переміг Олександр Лукашенко, почалися масові протести.
Тисячі білорусів зібралися в центрі столиці, виступаючи проти нечесної, на їхню думку, виборчої кампанії та фальсифікації виборів.
До розгону протестів влади Білорусі залучили силовиків, зокрема ОМОН.
Пізніше в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі визнали, що правоохоронці застосовували проти учасників протестних акцій такі спецзасоби, як водомети і світлошумові гранати.
ЗМІ опублікували щемливі фото постраждалих на "Майдані" в Мінську.