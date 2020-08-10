В ЄС пригрозили санкціями Лукашенку

ЄС може ввести санкції проти Білорусі.

Європейський союз може ввести нові санкції щодо Білорусі через можливу фальсифікацію результатів виборів.

Про це заявив глава польського МЗС Яцек Чапутович, передає "Корреспондент". За його словами, все залежить від розвитку ситуації і дій влади в Мінську.

Читайте текстову трансляцію про те, як пройшли скандальні вибори президента Білорусі, за посиланням.

"Санкції будуть однією з опцій до розгляду", – сказав польський міністр. При цьому він висловив надію, що до такого сценарію не дійде.

"Я вірю і сподіваюся, що влада Білорусі зробить кроки і розвіє сумніви (щодо справедливості виборів і подальших подій. - Ред.)", – вказав Чапутович.

Міністр попросив винести на обговорення Ради МЗС ЄС ситуацію в Білорусі після виборів.

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