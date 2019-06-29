В ЄС придумали зухвалий спосіб обходу санкцій США

Франція, Німеччина і Великобританія заявили про запуск платіжної системи INSTEX, яка дозволить проводити фінансові операції з Іраном в обхід санкцій США.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву зовнішньополітичної служби ЄС, про це стало відомо в ході засідання групи країн-підписантів угоди з Іраном.

"Франція, Німеччина і Великобританія поінформували учасників про те, що INSTEX є оперативним і доступним для всіх держав-членів ЄС і перші операції обробляються... Вони підтвердили, що деякі країни-члени ЄС знаходяться в процесі приєднання до INSTEX як акціонерів, спеціального призначення, спрямованого на полегшення законного бізнесу з Іраном. Вони також працюють над відкриттям INSTEX для економічних операторів з третіх країн", - йдеться в заяві.

ЄС і Іран капітал

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні минулого року США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди з Іраном, повернувши проти нього санкції.

Однак в ЄС продовжують виконувати угоду з Іраном. Зокрема, в січні Франція, Німеччина і Великобританія заявили про початок роботи над платіжною системою, яка дозволить проводити фінансові операції з Іраном в обхід санкцій США.

В приєднання до роботи цієї системи раніше висловлювали зацікавленість РФ і Китай.

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