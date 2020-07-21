В ЄС позгодили план порятунку економіки на 1,8 трлн євро

Олексій Тітофф Економіка 09:21, 21.07.2020 Оновлено: 09:21, 21.07.2020

Глави держави Євросоюзу прийняли план відновлення економіки на 2021-27 роки після пандемії коронавірусу (COVID-19).

Початковий фонд склав обсягом 750 млрд євро і наступний довгостроковий бюджет ЄС обсягом понад 1 трлн євро, повідомляє пресслужба Європейської ради.

"Ми зробили це! Ми домовилися про відновний пакет та європейський бюджет на 2021-2027 роки. Це сильна угода. І найголовніше, правильна угода для Європи прямо зараз", – написав в Twitter глава Євроради Шарль Мішель.

Відзначимо, що Фонд відновлення економіки Євросоюзу буде складатися з 390 мільярдів євро у вигляді грантів і 360 мільярдів євро у вигляді кредитів. Разом з семирічним бюджетом в 1,074 трильйона євро загальний бюджет склав 1,82 трильйона євро.

"Прийнято масштабний план відновлення: загальна позика для спільного реагування на кризу та інвестування в наше майбутнє", – повідомив в Twitter президент Франції Еммануель Макрон.

Відзначимо, що країни ЄС засідали майже п'ять діб, щоб прийняти рішення.

"Ми провели 4 дні і ночі, 90 годин в переговорах і досягли успіху", – зазначила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

Довгостроковий бюджет було особливо важко забезпечити на цей раз через Brexit. Національні столиці та інститути ЄС повинні були заповнити діру в розмірі близько 10 мільярдів євро в рік, яка утворилася після виходу Великобританії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євросоюз надасть Україні 105 млн євро на підтримку бізнесу.

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