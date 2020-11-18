В ЄС почали постачати газ в обхід Росії: чим загрожує Кремлю

В ЄС почали поставляти азербайджанський газ через Трансадріатичний трубопровід (TAP) в обхід Росії. Так у "Газпрому" з'явився найсильніший конкурент на ринку поставок в Італії, що загрожує величезними збитками компанії.

Як сказано в матеріалі DW, TAP будували чотири з половиною роки, а вже 15 листопада почалися перші поставки азербайджанського газу в європейські країни. Газопровід прокладений від кордону Туреччини через Грецію, Албанію і Адріатичне море в Італію.

Так став до ладу так званий Південний газовий коридор, що йде в обхід РФ з Азербайджану через Грузію і по всій території Туреччини.

Відзначається, що новий газопровід складе сильну конкуренцію "Газпрому" в Італії, яка є найбільшим після Німеччини ринком збуту російського газу.

"Найбільш болючим наслідком здачі в експлуатацію TAP стане для "Газпрому" істотне посилення конкуренції в Італії, а це після Німеччини – найважливіший ринок збуту газу на найважливішому для російської компанії західному напрямку експорту. У 2019-му Італія купила у "Газпрому" 22,1 млрд кубометрів, але вже у наступному році ця країна може отримати по Південному газовому коридору близько 7-8 млрд азербайджанського газу (інші 2-3 млрд поділять між собою Греція, Албанія і Болгарія)", – повідомляє видання.

За приблизними підрахунками, новий конкурент в Італії може позбавити "Газпрому" третини продажів.

"А то і більше, адже в умовах дуже ймовірних суворих карантинних обмежень через коронавірус майбутньою зимою і економічної кризи попит на газ на італійському ринку виявиться у 2021 році з великою часткою ймовірності нижче, ніж він був у 2019 році. Але навіть якщо "Газпрому" вдасться більш-менш зберегти обсяги продажів: розраховувати після здачі в експлуатацію TAP на їхнє суттєве збільшення в Італії і на значне зростання цін, мабуть, вже не слід", – підсумували журналісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський газопровід "Північний потік-2" може назавжди перетворитися в один з наймасштабніших недобудов світу. Чинні американські санкції вже призвели до того, що жоден з трубоукладачів не погоджується добудувати останні кілометри.

При цьому США вже готують нову порцію санкцій, які значно розширять обмеження.