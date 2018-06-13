В ЄС підтримали новий транш для України: прийняте важливе рішення

Депутати Європарламенту прийняли рішення виділити Україні фінансову допомогу в розмірі 1 млрд євро.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав журналіст Рікард Йозвяк. "Якщо все піде добре, перший транш може бути виплачений у вересні. 527 голосів за і 124 проти", - написав Рікард.

EP voted in favour of the new 1 € billion MFA for #Ukraine . if all goes well, the first tranche can be disbursed in Sep. 527 for and 124 against - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 13 червня 2018 р

Також про рішення Європарламенту виділити Україні фінансову допомогу на своїй сторінці у соцмережі повідомив прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко.

Україна отримає транш двома частинами по 500 млн євро протягом 2,5 років. Три роки тому Брюссель уже приймав аналогічну програму фінансової допомоги на 600 млн євро. Однак третій транш в ЄС скасували.

У березні 2018 року Єврокомісія запропонувала нову програму макрофінансової допомоги на тлі наявної економічної уразливості в розмірі 1 млрд євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці травня посли Євросоюзу схвалили угоду з Європарламентом про новий пакет макрофінансової допомоги для України.

До слова, макрофінансова допомога ЄС також "прив'язана" до співпраці з МВФ. Одна з умов ЄС для фінансової підтримки України - створення Антикорупційного суду. Закон "Про Вищий антикорупційний суд", прийнятий Верховною Радою 7 червня, вже підписаний президентом.