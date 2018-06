В ЄС підтримали новий транш для України: прийняте важливе рішення

Депутати Європарламенту прийняли рішення виділити Україні фінансову допомогу в розмірі 1 млрд євро.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав журналіст Рікард Йозвяк. "Якщо все піде добре, перший транш може бути виплачений у вересні. 527 голосів за і 124 проти", - написав Рікард.

EP voted in favour of the new 1 € billion MFA for #Ukraine . if all goes well, the first tranche can be disbursed in Sep. 527 for and 124 against