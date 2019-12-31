В "ЄС" озвучили головні ризики нової угоди з "Газпромом"

Підписавши газову угоду в нинішньому вигляді, Україна позбавила себе можливості притягнути Росію до відповідальності за енергетичну агресію. Ця угода стала черговим кроком у системі відбілювання Російської Федерації, яку запроваджує нинішня влада.

Таку оцінку контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" щодо транзиту російського газу через українську ГТС дали у політичній партії "Європейська солідарність".

"Допомагаючи Росії уникнути відповідальності за збиття пасажирського літака рейсу MH17, нинішня влада видає їй Володимира Цемаха. Прикриваючи організаторів злочинів Януковича, зокрема проти Майдану, і терактів в українських містах – віддає Росії беркутівців і терористів. Така політика умиротворення агресора ставить під загрозу накладення на нього міжнародних санкцій і веде до виходу Кремля з-під відповідальності за агресію", - зазначено у повідомленні ЄС.

У опозиційній партії переконані: Україна у останніх газових перемовинах мала як ніколи сильну позицію.

"Україна мала винятково сильну позицію на газових переговорах з Росією. Виграш України у Стокгольмському арбітражі і чітка перспектива виграшу за позовом 2018 року ставили "Газпром" на межу дефолту. Команда НАК "Нафтогаз України" у попередні п’ять років забезпечила виконання президентських директив і доручень, гарантувавши енергетичну безпеку і незалежність України. Запровадження США санкцій проти "Північного потоку-2" поставило під сумнів реальність побудови газопроводів в обхід України. Тепла зима і накопичені резерви газу дозволяли приймати рішення не в умовах цейтноту, а виходячи з найбільш вигідних позицій", - підкреслили у партії.

Натомість, як вважають політики від "Європейської солідарності", чинна українська влада не скористалася можливостями для досягнення вигідних для України домовленостей по газу.

"Нинішня влада пішла на умови, які суттєво послаблюють можливості України протидіяти російському агресору. Недарма це отримало високу оцінку російської сторони", - зазначено у повідомленні.

Позиція партії "Європейська солідарність" полягає у засудженні відверто невигідних для України результатів домовленостей по газовому питанню.

"За прийнятими умовами, Україна не лише відмовляється від багатомільярдних штрафів, арешту майна "Газпрому" у рамках відповідальності Росії за угодою 2009-го року, але й фактично дає згоду на добудову газопроводів в обхід своєї території. Адже з 2021-го року прийнято гарантований обсяг транзиту лише у 40 млрд кубометрів газу – те, що Росія від початку пропонувала через західних партнерів як свою позицію. Це ставить під сумнів перспективу подальших санкцій. Не лише не вирішені – навіть не поставлені публічно питання повернення Росією незаконно захоплених кримських родовищ. Натомість відкрито перспективу прямого постачання російського газу в Україну і використання його як важеля тиску на нашу державу та втручання в українські справи", - перераховують у "ЄС".

Досягнуті домовленості у "ЄС" назвали "порятунком "Газпрому" за рахунок України". І висунули до влади ряд вимог:

1. Не допустити згортання міжнародних судових процесів проти Російської Федерації та її суб‘єктів, зокрема щодо повернення кримських родовищ;

2. Запровадити заборону на прямі постачання в Україну російського газу;

3. Продовжити координацію зусиль з міжнародними партнерами щодо недопущення побудови "Північного потоку-2".

Новини В ЄС оцінили нову угоду щодо газу України з Росією

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 30 грудня 2019 року Україна і Росія підписали договір про транзит газу. Досягнуті домовленості, втім, далеко не всі вважають найкращим з можливих результатом.

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