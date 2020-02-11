"Дуже скоро!" В ЄС оголосили важливе рішення щодо України

Європейський Союз і Україна домовилися тісніше співпрацювати, щоб в 2021 році оновити Угоду про зону вільної торгівлі.

Таку заяву зробив європейський комісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї на брифінгу з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком у Києві у вівторок, 11 лютого, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми погодилися розвинути нашу роботу, що стосується перегляду Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС і додатків до неї в наступному році. І наші колеги дуже уважно стежитимуть за сферами, в яких ми можемо доповнити угоду, згідно з правилами. І ми повернемося до цієї темі дуже скоро, так, щоб у нас була дуже коротка і ефективна процедура в наступному році, щоб оновити угоду", – пояснив він.

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Варгеї також повідомив, що пріоритетом буде підписання в 2020 році угоди між Україною та ЄС про спільний авіапростір.

"За перші три роки існування Угоди про асоціацію ми змогли збільшити торгівлю наполовину. Ми продовжимо підтримувати Україну в імплементації Угоди про асоціацію, щоб досягти переваг, які це принесе Україні і народу цієї країни", – підкреслив єврокомісар.

Він зазначив, що прагнув приїхати в Україну якомога раніше, щоб повідомити, що Єврокомісія зацікавлена в посиленні економіки країн "Східного партнерства".

"Ми повинні працювати над усіма сферами, де ми можемо повернути приріст робочих місць в Україні, особливо коли мова йде про зв'язок, "Зелену угоду", енергію, транспорт, освіту – все, що може сприяти створенню сильної економіки в Україні. Ми погодилися з прем'єр-міністром, що це наш спільний пріоритет і це також повинно збільшити іноземні прямі інвестиції в цю країну", – сказав Варга.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поставила перед Варгеї завдання прискорити реалізацію угод про асоціацію з Україною і Грузією.

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