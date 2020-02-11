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11 лютого • оновлено в 22:34
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"Дуже скоро!" В ЄС оголосили важливе рішення щодо України

5.7т
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Європейський Союз і Україна домовилися тісніше співпрацювати, щоб в 2021 році оновити Угоду про зону вільної торгівлі.

Таку заяву зробив європейський комісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї на брифінгу з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком у Києві у вівторок, 11 лютого, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми погодилися розвинути нашу роботу, що стосується перегляду Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС і додатків до неї в наступному році. І наші колеги дуже уважно стежитимуть за сферами, в яких ми можемо доповнити угоду, згідно з правилами. І ми повернемося до цієї темі дуже скоро, так, щоб у нас була дуже коротка і ефективна процедура в наступному році, щоб оновити угоду", – пояснив він.

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Гончарук пообіцяв, що Україна відповідатиме критеріям членства у ЄС

В ЄС оголосили рішення щодо вільної торгівлі з Україною

В ЄС оголосили рішення щодо вільної торгівлі з Україною

Укрінформ

Варгеї також повідомив, що пріоритетом буде підписання в 2020 році угоди між Україною та ЄС про спільний авіапростір.

"За перші три роки існування Угоди про асоціацію ми змогли збільшити торгівлю наполовину. Ми продовжимо підтримувати Україну в імплементації Угоди про асоціацію, щоб досягти переваг, які це принесе Україні і народу цієї країни", – підкреслив єврокомісар.

Він зазначив, що прагнув приїхати в Україну якомога раніше, щоб повідомити, що Єврокомісія зацікавлена в посиленні економіки країн "Східного партнерства".

"Ми повинні працювати над усіма сферами, де ми можемо повернути приріст робочих місць в Україні, особливо коли мова йде про зв'язок, "Зелену угоду", енергію, транспорт, освітувсе, що може сприяти створенню сильної економіки в Україні. Ми погодилися з прем'єр-міністром, що це наш спільний пріоритет і це також повинно збільшити іноземні прямі інвестиції в цю країну", – сказав Варга.

Варгеї зустрівся з Гончаруком

Варгеї зустрівся з Гончаруком

УНН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поставила перед Варгеї завдання прискорити реалізацію угод про асоціацію з Україною і Грузією.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Угода про асоціацію з ЄС
Місце
Україна
Тег
Європейський Союз
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Разговоры в пользу бедных
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Golan Sim
Golan Sim
В 17-м веке "украинские патрыоты" вместе с поляками против русских - кранты полякам. В 18-м веке вместе со шведами против русских - кранты шведам. В 20-м веке ломанулись в австро-венгерские "СС" (сичовые стрельцы) - кранты Австро-Венгрии. Перебежали к немцам - кранты германской империи. Побежали к Гитлеру. Гитлер оказался умнее предшественников, не пускал украинских активистов в боевые части, доверив уничтожать мирное население - и всё равно кранты Рейху №3. Сейчас молятся на НАТО. Меня терзают нехорошие предчувствия... ))
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Я не понял. А когда в ЕС то примут? Или уже забыли за что скакали?
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