В ЄС назрів черговий скандал із Росією: замішані дипломати

У Чехії трапився новий поворот із квартирним скандалом довкола Міністерства закордонних справ Росії. МЗС країни навіть викликав на килим посла Росії Олександра Зміївського.

Як передає "Європейська правда", дипломат іде на килим до заступника глави відомства Мартіна Смолки, який відповідає за юридичні та консульські питання і вже третій тиждень займається подіями, пов'язаними з орендою росіянами квартир у Празі.

На початку місяця чеські ЗМІ повідомили, що російське посольство у Празі отримує прибуток від здачі в оренду майже двох сотень квартир в районі Прагa 6, призначених для російських дипломатів.

Зазначається, що квартири в чотирьох будинках належать чеській державі і надані російському посольству для його дипломатів на невизначений період часу ще до падіння комунізму у 1989 році.

Згідно з публікаціями, це елітне житло здається в суборенду без підписання контракту, до того ж наймачі розплачуються готівкою з вельми неоднозначним представником російського підприємства "Госзагрансобственность" Олександром Терентьєвим. Терентьєв має дипломатичну недоторканність.

"Міністерство закордонних справ стурбоване поведінкою дипломата Терентьєва і дивною орендою квартир", — повідомляє видання.

Посольство Росії у Празі GuildHall

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЄС назрів великий дипломатичний скандал з Росією. Великобританія вислала 23 російських дипломати, які мали відношення до розвідки, також Лондон перервав усі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи про отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля.

Австралія вжила заходів у зв'язку з отруєнням Скрипаля та вирішила вислати двох російських дипломатів-розвідників. Водночас Туреччина і Словаччина заявили, що не готові вдаватися до таких заходів. Зі свого боку Україна вислала 13 російських дипломатів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!