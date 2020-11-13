В ЄС натякнули, що транш МВФ може зірватися

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас нагадав, що допомога Міжнародного валютного фонду і Євросоюзу буде залежати від результатів боротьби з корупцією.

Так він відреагував на статтю The Economist під назвою "Конституційний суд України атакує антикорупційні закони". Повідомлення опубліковане в його Twitter.

"У 2014 році українцям набридла гротескна корупція свого політичного класу і вони влаштували революцію. Відтоді реформатори намагалися створити інститути, покликані привернути до відповідальності олігархів і нечесних політиків. Однією з великих перемог стало створення електронної системи декларування активів – онлайн-реєстру, в якому посадові особи повинні вказувати все своє основне майно. Але 27 жовтня Конституційний суд України знайшов хитрий спосіб підірвати цю систему: він позбавив антикорупційні влади покарати будь-кого за брехню", – сказано у статті видання.

Маасікас ж відреагував на статтю тим, що нагадав Україні від чого залежить макрофінансова допомога і безвіз.

"Економічна стабільність України зміцнюється за рахунок кредиту від МВФ в розмірі 5 млрд доларів. Планується отримати ще 1,2 млрд євро допомоги від ЄС (поряд з продовженням користуватися безвізовими поїздками). Обидві організації ставлять свою допомогу в залежність від боротьби з корупцією", – написав посол ЄС в Україні.

Транш МВФ залежить від боротьби з корупцією Twitter Маасікас

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