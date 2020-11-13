В ЄС натякнули, що транш МВФ може зірватися
Посол ЄС в Україні Матті Маасікас нагадав, що допомога Міжнародного валютного фонду і Євросоюзу буде залежати від результатів боротьби з корупцією.
Так він відреагував на статтю The Economist під назвою "Конституційний суд України атакує антикорупційні закони". Повідомлення опубліковане в його Twitter.
"У 2014 році українцям набридла гротескна корупція свого політичного класу і вони влаштували революцію. Відтоді реформатори намагалися створити інститути, покликані привернути до відповідальності олігархів і нечесних політиків. Однією з великих перемог стало створення електронної системи декларування активів – онлайн-реєстру, в якому посадові особи повинні вказувати все своє основне майно. Але 27 жовтня Конституційний суд України знайшов хитрий спосіб підірвати цю систему: він позбавив антикорупційні влади покарати будь-кого за брехню", – сказано у статті видання.
Маасікас ж відреагував на статтю тим, що нагадав Україні від чого залежить макрофінансова допомога і безвіз.
"Економічна стабільність України зміцнюється за рахунок кредиту від МВФ в розмірі 5 млрд доларів. Планується отримати ще 1,2 млрд євро допомоги від ЄС (поряд з продовженням користуватися безвізовими поїздками). Обидві організації ставлять свою допомогу в залежність від боротьби з корупцією", – написав посол ЄС в Україні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Рішення про видачу чергового кредиту Україні в розмірі $5 млрд було ухвалено МВФ 9 червня. Кошти підуть на підтримку економіки, яка постраждала від пандемії коронавірусу.
Також в Мінфіні заявили, що частину коштів від траншу мають намір направити на фінансування дефіциту держбюджету, а також на виплату пенсій, зарплат і посібників соціально незахищеним верствам населення.
Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що Україна втратила довіру з боку МВФ.
22 жовтня МВФ назвав головні умови нового траншу для України.
НБУ очікує надходження чергового траншу від Міжнародного валютного фонду МВФ за програмою stand-by у кінці 2020 року.
6 листопада стало відомо, що Україна виконала лише чотири з десяти структурних маяків МВФ. Таким чином, більшість вимог Фонду досі не реалізовано, проте влада сподівається отримати наступний транш до кінця року.
Глава НБУ Кирило Шевченко заявив, що дату приїзду місії Міжнародного валютного фонду в Україні назвуть після вирішення низки питань, які турбують МВФ.