В ЄС натякнули, що санкції з Росії не знімуть

У Європейському союзі не бачать проблем в збереженні антиросійських санкцій в умовах пандемії коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це заявив офіційний представник Єврокомісії Пітер Стано, передає ТАСС.

"Санкції не підривають можливості Росії боротися з коронавірусом", – заявив він.

Представник Єврокомісії Пітер Стано eudebates.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія, Китай, Іран, Куба, Сирія, Нікарагуа, Венесуела і КНДР закликали генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша вимагати від низки інших країн зняти санкції, що заважають боротьбі з поширенням коронавірусу.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив главу МЗС Данії про маніпуляції Росією пандемією COVID-19 заради зняття санкцій.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав лідерів "Великої двадцятки" до зняття санкцій, які заважають доставці продовольства і медичної допомоги в різні країни, зокрема і Росію.

27 березня в парламенті Німеччини, прикриваючись необхідністю боротьби з пандемією коронавірусу, заявили, що з Росії необхідно зняти санкції.

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