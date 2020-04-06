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6 квітня • оновлено в 16:04
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В ЄС натякнули, що санкції з Росії не знімуть

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У Європейському союзі не бачать проблем в збереженні антиросійських санкцій в умовах пандемії коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це заявив офіційний представник Єврокомісії Пітер Стано, передає ТАСС.

"Санкції не підривають можливості Росії боротися з коронавірусом", – заявив він.

Представник Єврокомісії Пітер Стано

Представник Єврокомісії Пітер Стано

eudebates.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія, Китай, Іран, Куба, Сирія, Нікарагуа, Венесуела і КНДР закликали генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша вимагати від низки інших країн зняти санкції, що заважають боротьбі з поширенням коронавірусу.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив главу МЗС Данії про маніпуляції Росією пандемією COVID-19 заради зняття санкцій.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав лідерів "Великої двадцятки" до зняття санкцій, які заважають доставці продовольства і медичної допомоги в різні країни, зокрема і Росію.

27 березня в парламенті Німеччини, прикриваючись необхідністю боротьби з пандемією коронавірусу, заявили, що з Росії необхідно зняти санкції.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Теми
Санкції проти Росії Коронавірус
Теги
санкции карантин
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Санкции не подрывают возможности России бороться с коронавирусом" ... Да нам ваще поhuй ваши санкции, подыхайте дальше.
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Правильно, а то десятки тысяч жопоголовых совершат суицид!
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Економіка

Коронавірус. Найважливіше

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