В ЄС порахувати обсяги тіньової економіки і розповіли, як з нею боротися

Дарина Дурова Економіка 21:19, 28.06.2020

Рада ЄС закликала Єврокомісію відновити обговорення з державами Європейського Союзу обмеження платежів готівкою.

Таким чином Рада сподівається поліпшити правову базу фінансових розслідувань в ЄС для боротьби з організованою злочинністю, передає "Інтерфакс-Україна".

Експерти також запропонували розглянути зміни правової бази для віртуальних активів.

Згідно з останніми оцінками, доходи від організованої злочинності в ЄС досягли 110 млрд євро на рік. Водночас рівень конфіскації залишається дуже низьким.

У зв'язку з цим фінансові розслідування мають першорядне значення для Євросоюзу для запобігання організованій злочинності, тероризму та боротьби з ними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно глава Європейського центробанку Крістін Лагард заявив, що в країнах Європи можлива серйозна друга хвиля економічної кризи, викликаної пандемією коронавірусу.

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