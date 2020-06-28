В ЄС порахувати обсяги тіньової економіки і розповіли, як з нею боротися

Рада ЄС закликала Єврокомісію відновити обговорення з державами Європейського Союзу обмеження платежів готівкою.

Таким чином Рада сподівається поліпшити правову базу фінансових розслідувань в ЄС для боротьби з організованою злочинністю, передає "Інтерфакс-Україна".

Експерти також запропонували розглянути зміни правової бази для віртуальних активів.

Згідно з останніми оцінками, доходи від організованої злочинності в ЄС досягли 110 млрд євро на рік. Водночас рівень конфіскації залишається дуже низьким.

У зв'язку з цим фінансові розслідування мають першорядне значення для Євросоюзу для запобігання організованій злочинності, тероризму та боротьби з ними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно глава Європейського центробанку Крістін Лагард заявив, що в країнах Європи можлива серйозна друга хвиля економічної кризи, викликаної пандемією коронавірусу.