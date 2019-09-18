В ЄС будують новий газопровід в обхід України: що відомо

У Болгарії готуються до будівництва газопроводу, по якому газ з Росії буде транспортуватися в Європу в обхід України.

Як передає AP, газовий держоператор країни ЄС вже підписав з групою із Саудівської Аравії контракт на 1,2 мільярда доларів.

Згідно з угодою, "Булгартрансгаз" і консорціумом Arkad побудують трубопровід на 474 км, який буде проходити від південного кордону Болгарії з Туреччиною до західного кордону з Сербією.

Газопровід, який послужить відгалуженням від "Турецького потоку", буде крім Сербії поставляти газ в Угорщину і Австрію.

Схема "Турецького потоку" (зеленим)

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що російський газопровід в обхід України "Північний потік-2" можуть не добудувати до кінця 2019 року через потужної позиції США проти завершення проекту.

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