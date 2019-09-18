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19 вересня • оновлено в 02:02
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В ЄС будують новий газопровід в обхід України: що відомо

1.2т Читати матеріал російською

У Болгарії готуються до будівництва газопроводу, по якому газ з Росії буде транспортуватися в Європу в обхід України.

Як передає AP, газовий держоператор країни ЄС вже підписав з групою із Саудівської Аравії контракт на 1,2 мільярда доларів.

Згідно з угодою, "Булгартрансгаз" і консорціумом Arkad побудують трубопровід на 474 км, який буде проходити від південного кордону Болгарії з Туреччиною до західного кордону з Сербією.

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Газопровід, який послужить відгалуженням від "Турецького потоку", буде крім Сербії поставляти газ в Угорщину і Австрію.

Схема "Турецького потоку" (зеленим)

Схема "Турецького потоку" (зеленим)

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що російський газопровід в обхід України "Північний потік-2" можуть не добудувати до кінця 2019 року через потужної позиції США проти завершення проекту.

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Місце
Болгарія
Теги
турецький потік газ
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Братушки на деле питерушки оказываются всегда,но когда очко припекать начинает,сразу принимают правильные решения,не хотят больше обсираться как с ""южным потоком"".
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Ш. Олег
Ш. Олег
А у болгар со времён Первой мировой национальная традиция такая - начинать на стороне врагов России, а как становится понятно, что оказались в ж#пе, вспоминать о славянском братстве и смотреть на русских глазами Кота из мультика "Шрек". :)
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Мыкола Пыпыско
Мыкола Пыпыско
И тут селюков кинули, причем свои же евроколлеги, которые были против Северного потока, но за свой - за, но и тот тоже мимо Украины.
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