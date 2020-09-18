В екологічну модернізацію "Запоріжсталі" проінвестовано 15 млрд грн, - СЕО підприємства

Починаючи з 2012 року в екологічну модернізацію "Запоріжсталі" проінвестовано вже 15 млрд грн. До кінця 2020-го в екомодернізацію планують вкласти ще майже 300 млн. грн. Про це у дописі на своїй сторінці у Фейсбук повідомив СЕО "Запоріжсталі" Олександр Мироненко.

"15 млрд гривень з 2012 до 2019 року вже вкладено, до кінця поточного скеруємо ще 263 млн гривень. Це живі, реальні кошти, які ми інвестуємо у екологічну модернізацію "Запоріжсталі", аби знизити навантаження від власного виробництва на регіон. Більша частина виконаних проектів – це не зобов’язання, а наша власна ініціатива. Ми усвідомлюємо, що маємо модернізуватися та ставати кращими, екологічно безпечнішими для міста, в якому живемо та працюємо", – підкреслив Мироненко.

Керівник підприємства наголосив: поки інші обіцяють - "Запоріжсталь" працює над тим, аби вирішувати проблемні питання.

"Ми не роздаємо пусті обіцянки, а вживаємо реальних заходів для вирішення питань. Наприклад, як робимо це зараз, будуючи додаткові очисні споруди на хвостових частинах агломашин... Чи не тому в Запоріжжі найбільше сварять "Запоріжсталь", що ми найбільше працюємо над зниженням свого впливу на довкілля і інформуємо про це? Інші сором’язливо мовчать і питань до них немає", – написав він.

Мироненко також зазначив, що вирішувати екологічні проблеми регіону слід комплексно.

"Пропоную усім колегам за промисловим майданчиком не ховатися за "Запоріжсталлю". Адже тут не про розміри підприємства мова, а про стратегію екологічної трансформації КОЖНОГО, хто працює у Запорізькому регіоні. На часі – створення та наповнення реальним змістом запропонованого Запорізькою ОДА проєкту Обласної комплексної програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки на 2021-2027 роки. Необхідно зробити цей вкрай важливий крок, оскільки ми маємо все необхідне для цього: власне бажання, політичну волю, запит суспільства", – підкреслив Мироненко.

Він повідомив: з відповідною пропозицією вже вийшов за рамки Фейсбуку - і напередодні, 17 вересня, озвучив її у ході наради у Запорізькій облдержадміністрації.