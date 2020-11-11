У ДТЕК відповіли на закиди ЗМІ щодо підвищення ціни електрики в Бурштинському енергоострові

Розповсюджена в ЗМІ інформація про те, що ДТЕК нібито виставив рекордну ціну на електроенергію в Бурштинському енергоострові є маніпуляцією.

Про це йдеться в заяві ДТЕК, оприлюдненій 11 листопада у відповідь на повідомлення ЗМІ.

"10 листопада 2020 року Оператором ринку зафіксована ціна електроенергії у Бурштинському енергоострові – 1980,96 грн за МВтг. Такий високий рівень ціни зумовлений закриттям денної зони по прайс-кепам, що становлять 2048 грн/МВтг. Під час торгової сесії 10 листопада 2020 року середня ціна заявки Бурштинської ТЕС не перевищувала 1600 грн/МВтг. Таким чином енергоблоки Бурштинської ТЕС не були ціноутворюючими. Отже, найвищі акцептовані цінові заявки були сформовані або іншими виробниками, які працюють в енергоострові, або імпортерами електроенергії", – наголошують в компанії.

Постачальниками електроенергії в Бурштинському енергоострові окрім Бурштинської ТЕС є Калуська ТЕЦ, Теребле-Ріцька ГЕС та імпортери електроенергії зі Словаччини, Угорщини та Румунії.

В ДТЕК відзначають, що частка імпортерів у продажу електроенергії на РДН в Бурштинському енергоострові впродовж 2020 року досягала 80% в залежності від цін та попиту на електроенергію.

"Імпорт електроенергії з ЄС став значно більше впливати на ціноутворення в Бурштинському енергоострові саме після запуску нової моделі ринку і відкриття вільного імпорту з Європи. Серед факторів, які могли вплинути на зростання ціни на території Бурштинського енергоострова 10 листопада, було зростання ціни на електроенергію на суміжних ринках в країнах ЄС. Для прикладу, в цей день ціна електроенергії в Угорщині та Словаччині досягала 72 євро/МВтг", – підсумували в енергокомпанії.